18-latek stracił prawo jazdy

1700 zł mandatu i 20 punktów karnych otrzymał 18-letni kierowca, który wyprzedzał na przejściu dla pieszych na Alei Jana Pawła II. Mężczyzna stracił prawo jazdy, które miał od stycznia...

- Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnym za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz mandatem 200 zł i 5 punktami karnymi za przekroczenie podwójnej ciągłej - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Na koncie miał już 5 punktów karnych, co oznacza że stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu dla młodego kierowcy (20 pkt). Prawo jazdy miał od stycznia tego roku...

Jego wyczyny nagrał policyjny wideorejestrator.