18-latek stracił prawo jazdy

1700 zł mandatu i 20 punktów karnych otrzymał 18-letni kierowca, który wyprzedzał na przejściu dla pieszych na Alei Jana Pawła II. Mężczyzna stracił prawo jazdy, które miał od stycznia...
- Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnym za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz mandatem 200 zł i 5 punktami karnymi za przekroczenie podwójnej ciągłej - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.
Na koncie miał już 5 punktów karnych, co oznacza że stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu dla młodego kierowcy (20 pkt). Prawo jazdy miał od stycznia tego roku...
Jego wyczyny nagrał policyjny wideorejestrator.
red. na podst. informacji KMP Elbląg