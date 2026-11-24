20 i 27-latek zatrzymani za wytwarzanie amfetaminy
Policjanci kryminalni z Elbląga zabezpieczyli ponad 10 kilogramów amfetaminy i 9 kilogramów marihuany oraz zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 27-lat. Obaj mężczyźni produkowali narkotyki w... garażu.
- Wytworzony w ten sposób narkotyk trafiał do innego garażu, który służył im za magazyn. Był następnie wprowadzany do obiegu. Oprócz narkotyków (20 kg.) kryminalni zabezpieczyli przedmioty slużące do ich produkcji w tym także prekursory. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na miesiące - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Za wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowej może im grozić do 20 lat pozbawienia wolności.
nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu