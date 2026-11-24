- Wytworzony w ten sposób narkotyk trafiał do innego garażu, który służył im za magazyn. Był następnie wprowadzany do obiegu. Oprócz narkotyków (20 kg.) kryminalni zabezpieczyli przedmioty slużące do ich produkcji w tym także prekursory. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na miesiące - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.