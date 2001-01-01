Czego szukały służby celno-skarbowe w Suchaczu?

W Suchaczu pod Elblągiem akcję przeszukania i zabezpieczenia różnego rodzaju przedmiotów na jednej z posesji, m.in. samochodów, przeprowadziły służby celno-skarbowe. Działały na zlecenie prokuratury, która prowadzi postępowanie m.in. w sprawie nielegalnych automatów do gry.

O akcji służb celno-skarbowych w Suchaczu, która miała miejsce 12 sierpnia, powiadomili nas Czytelnicy. – Przyjechało ze 30 funkcjonariuszy w kamizelkach i z bronią. Przeszukują posesję. Podjechały lawety, na które są ładowane auta – poinformował nas jeden z Czytelników.

Krajowa Administracja Skarbowa w Olsztynie nie udziela szczegółowych informacji na ten temat. Oficer prasowy asp. Marta Rosiak przekazała nam, że „w przedmiotowej sprawie trwają czynności procesowe zlecone przez prokuraturę. W związku z powyższym udostępnienie informacji w zakresie wczorajszych działań, będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez prokuratora”.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Elblągu. – Mogę jedynie potwierdzić, że Prokuratura Okręgowa w Elblągu prowadzi postępowanie dotyczące przestępstw celno - skarbowych , w tym związanych z nielegalnymi automatami do gry. W związku z tym, że od 11 sierpnia do dzisiaj, w sprawie tej prokurator referent sukcesywnie wykonuje czynności procesowe z osobami zatrzymanymi, doprowadzanymi do Prokuratury, nie jest możliwe udzielenie przeze mnie obecnie odpowiedzi na Pana zapytanie. Informacji o sprawie , liczbie podejrzanych , ewentualnie treści zarzutów i zastosowanych środkach zapobiegawczych będę mogła udzielić po zakończeniu wszystkich czynności procesowych - najwcześniej w poniedziałek 18 sierpnia – napisała w odpowiedzi na nasze pytania Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Do sprawy wrócimy.