Już 22 listopada 2025 r. (sobota) 16. Dzień Otwarty Notariatu. Tysiące pytań i bezpłatnych odpowiedzi notariuszyCzy o trudnych problemach prawnych można mówić zrozumiałym językiem? Można.

Już 22 listopada br. odbędzie się 16. edycja Dnia Otwartego Notariatu – ogólnopolska akcja świadomościowa samorządu notarialnego. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”.

W 54 miejscach w całej Polsce będzie można skonsultować się z notariuszem, a także porozmawiać telefonicznie i online oraz poprzez kanały w social mediach.

Wiele osób odwleka ważne decyzje prawne, ponieważ obawia się formalności, kosztów lub wierzy, że „te sprawy” ich nie dotyczą. Aż do momentu, gdy jest już za późno i przychodzi za to zapłacić wysoką cenę – finansową lub emocjonalną. Tymczasem kłopotów często można byłoby uniknąć dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu – często wystarczyłaby rozmowa z notariuszem.

– Kłopoty mają to do siebie, że zaczynają się od rzeczy, o których osoby na co dzień nie zajmujące się prawem po prostu nie wiedzą. Nie mają świadomości, że trzeba coś sprawdzić, zgłosić, zabezpieczyć. Złe decyzje rzadko wynikają z brawury czy złej woli, częściej z tego, że czegoś po prostu nie wiedzieliśmy – codzienne doświadczenia notariuszy podsumowuje not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej. I dodaje: – Dlatego po raz kolejny chcemy zachęcić do rozmowy z notariuszami o swoich wątpliwościach i troskach. Podczas Dnia Otwartego Notariatu notariusze podpowiedzą, jak nie popaść w kłopoty – podzielą się cennymi informacjami prawnymi, które pomogą uniknąć przykrych sytuacji w przyszłości.

Jak nie popaść w kłopoty…? 16. Dzień Otwarty Notariatu

Rolą notariuszy jest zapobieganie sporom, stratom i nieporozumieniom jeszcze zanim do nich dojdzie. Dlatego też przesłanie tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu brzmi: Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem. Podczas ogólnokrajowej akcji będzie można skorzystać z porad notariuszy stacjonarnie w 54 miejscach w całej Polsce, telefonicznie oraz online, także poprzez kanały w social mediach. Szczegóły (miejsca oraz formy kontaktu) są już dostępne na oficjalnej stronie akcji www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Czego obawiają się Polacy?

Analiza pytań zadawanych notariuszom w czasie poprzednich edycji Dnia Otwartego Notariatu skłania do refleksji. Wynika z niej, iż młodzi ludzie obawiają się wejścia w dorosłość, która łączy się z kwestiami prawnymi związanymi ze wspólnym mieszkaniem czy małżeństwem. Rodziny żyją w napięciu o przyszłość dzieci, zabezpieczenie ich w razie rozwodu lub śmierci. Seniorzy martwią się, czy zdążą uporządkować sprawy majątkowe w taki sposób, by nie skłócić przy tym rodziny. Przedsiębiorcy pragną zabezpieczyć majątek swój i firmy, żeby uniknąć długów i chaosu.

Prawo po ludzku

Notariusze w prosty i przyjazny sposób tłumaczą prawniczy język na codzienny – tak, aby każdy rozmówca zrozumiał skutki planowanych decyzji. Notariusze są bezstronni. Dbają o to, aby wszyscy zainteresowani byli świadomi zapisów umów i konsekwencji działań, które podejmują, a także aby ich działania były bezpieczne i zgodne z prawem. Intencją notariuszy, nie tylko w Dniu Otwartym Notariatu, jest więc zadbanie o klarowność i dostępność przekazu – mówienie o prawie w prosty sposób.

Celem 16. edycji Dnia Otwartego Notariatu jest uświadomienie, że notariusze mogą towarzyszyć w podejmowaniu wielu kluczowych decyzji i działań, które będą miały skutki prawne. W sobotę 22 listopada udzielą bezpłatnych informacji prawnych i pomogą rozwiązać najczęstsze życiowe dylematy dotyczące m.in.: testamentów, dziedziczenia i zachowku oraz darowizn, umów majątkowych małżeńskich (np. rozdzielność/intercyza) i bezpiecznego podziału majątku, nieruchomości (kupno/sprzedaż, księgi wieczyste, najem okazjonalny, pełnomocnictwa, poświadczenia), spółek i spraw firmowych (zakładanie i zmiany w spółkach), spraw transgranicznych (np. dziedziczenie majątku za granicą).

O te zagadnienia, które są w centrum codziennej praktyki notarialnej, najczęściej pytają obywatele. Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych, odebrali ponad 1600 połączeń telefonicznych i tłumaczyli zawiłe procedury przez łącznie ok. 270 godzin. To dowód realnej skali potrzeb i zainteresowania odbiorców.

Dzień Otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to stała inicjatywa Krajowej Rady Notarialnej oraz 11 izb notarialnych, koordynujących wydarzenia na poziomie lokalnym. W sobotę 22 listopada podczas Dnia Otwartego Notariatu odpowiedzi będzie udzielać ponad 600 notariuszy. Do dyspozycji zainteresowanych w całym kraju będzie:

11 numerów telefonów,

czat na platformie Facebook Porozmawiaj z notariuszem,

spotkania w 54 miastach – w miejscach ogólnodostępnych, m.in. w galeriach handlowych czy salach urzędów miejskich.

Inf. o akcji w Elblągu na dołączonej grafice.