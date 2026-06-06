Coraz więcej zabytków regionu trafia do cyfrowego archiwum

Portal cyfrowewm.pl to największe cyfrowe repozytorium zabytków z województwa warmińsko-mazurskiego. Znajdują się w nim m.in. militaria, obiekty sakralne oraz przedmioty codziennego użytku sprzed wieków. Kolekcja stale się powiększa dzięki działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która cyfryzuje najcenniejsze zbiory muzealne i zabytki architektury.

Patynka – niepozorny świadek historii

Na słynnym obrazie „Małżeństwo Arnolfinich” namalowanym przez Jana van Eycka w 1434 roku znajduje się wiele symboli związanych z małżeństwem. Wśród nich można dostrzec niepozorny przedmiot – drewniany ochraniacz na buty, zwany patynką. Choć na obrazie ma on znaczenie symboliczne i nawiązuje do Biblii, w codziennym życiu służył przede wszystkim do ochrony stóp i obuwia przed błotem oraz wilgocią.

Archeolodzy odkryli kilkanaście takich patynek podczas badań na elbląskim Starym Mieście. Znaleziska te pokazują, że mieszkańcy Elbląga używali ich na co dzień. Jednocześnie obecność patynki na znanym europejskim obrazie dowodzi, że był to przedmiot charakterystyczny nie tylko dla Elbląga, a podobne problemy z błotnistymi ulicami mieli mieszkańcy wielu średniowiecznych miast.

Wiele zabytków udostępnionych w serwisie cyfrowewm.pl kryje fascynujące historie. Niektóre opowiadają o życiu zwykłych ludzi, inne są związane z ważnymi wydarzeniami i postaciami historycznymi. Przykładem jest tzw. Biblia walijska, która należała do królowej Anglii Marii, żony Wilhelma III Orańskiego, a później trafiła do Biblioteki Elbląskiej. Jak do tego doszło? Odpowiedź można znaleźć na stronie cyfrowewm.pl

Cyfrowe archiwum regionu

W zasobach Regionalnej Pracowni Digitalizacji znajduje się już około 1500 zdigitalizowanych obiektów. Każdy z nich to szczegółowa dokumentacja służąca nauce, edukacji, konserwacji zabytków oraz popularyzacji historii regionu. Pracownia realizuje projekty digitalizacyjne we współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród partnerów RPD znajdują się m.in.: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie czy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Od muzealnych zbiorów po prywatne kolekcje

Na stronie cyfrowewm.pl można również znaleźć wybrane, najciekawsze lub najcenniejsze obiekty z miejscowych prywatnych kolekcji. Są wśród nich m. in. wyroby majoliki kadyńskiej, żuławskie skrzynie posażne, polski globus polityczno-fizyczny Ziemi Adolfa Manga, który powstał jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w 1914 r. W zasobach portalu znajdują się także kolekcje związane z kulturą i życiem codziennym dawnych mieszkańców regionu, takie jak „bąki” – zabawki dziecięce, gromadzone przez węgorzewskiego archeologa Jerzego Łapo.

Narzędzie dla pasjonatów, uczniów i badaczy

Nowa odsłona portalu umożliwia szybkie i intuicyjne przeglądanie zbiorów. Osoby zainteresowane konkretnymi obiektami mogą korzystać ze szczegółowej wyszukiwarki. Większość zabytków znajduje się w domenie publicznej, a informacje dotyczące praw do ich wykorzystania zostały opisane przy każdym obiekcie.

Ważnym elementem serwisu jest również dostępność. Ponad 1/3 zdigitalizowanych zbiorów została wyposażona w audiodeskrypcję. Na stronie dostępne są także scenariusze lekcji, materiały edukacyjne typu LearningApps oraz wirtualne wystawy przygotowane na podstawie cyfrowych kolekcji.

Więcej niż internetowa baza zabytków

Portal umożliwia także złożenie prośby o udostępnienie materiałów cyfrowych w najwyższej jakości. Za jego pośrednictwem można również zarezerwować wizytę na multimedialnej wystawie lub w strefie VR działającej w siedzibie Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Elblągu.

Dzięki cyfrowewm.pl mieszkańcy regionu, nauczyciele, uczniowie, badacze i miłośnicy historii zyskują łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, które jeszcze kilka lat temu było dostępne głównie w magazynach muzealnych i archiwach.

Projekt „Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu” został zrealizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 - 2027" z zakresu: Priorytet 1 Gospodarka Działania 1.6 E-usługi publiczne (schemat A). Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.