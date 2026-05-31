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Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

 Elbląg, Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
fot. Henryk Myśliński

6 czerwca 1999 r. Dochodzi godzina 17. Elbląskie lotnisko. 300 tysięcy ludzi patrzy w niebo. Wkrótce pojawi się śmigłowiec z Janem Pawłem II na pokładzie. Papieską wizytę w Elblągu na zdjęciach uwiecznił elbląski fotoreporter Henryk Myśliński.

Tych zdjęć mogłoby nie być. Kiedy elbląski fotoreporter Henryk Myśliński pojawił się w biurze prasowym (mieściło się w klubie żołnierskim 14 batalionu remontu lotnisk przy ul. Lotniczej), a tam...

- Były dwa rodzaje akredytacji dla fotoreporterów: zwykła i powiedzmy taka lepsza, upoważniająca do miejsca na pace Tarpana. Dostałem obietnicę, że dostanę tę lepszą. Przychodzę do centrum prasowego, mieściło się w klubie żołnierskim 14. batalionu remontu lotnisk na Zatorzu i... mojej akredytacji nie ma. Wierni idą na lotnisko, fotoreporterzy idą na odprawę, a ja stoję i czekam na cud... Czuję, że życiowa szansa przelatuje mi przed obiektywem aparatu – wspomina Henryk Myśliński w naszym tekście „W życiu zrobiłem tylko dwa zdjęcia”.

Na nasze szczęście fotografowi udało się uwiecznić krótką wizytę Jana Pawła II w Elblągu. Chociaż akredytacja się nie znalazła.

- Przyszedł jakiś pan sympatyczny, do tej pory nie wiem, kto to był. Upewnił się, czy nie jestem terrorystą; sprawdził dokładnie całą moją walizkę ze sprzętem. A potem zaprowadził mnie do Tarpana, gdzie na pace stali fotoreporterzy. Nawet miejsce było dla mnie. Jak już byłem na lotnisku, to wykorzystałem każdą szansę. Patrzyłem na papieża, łzy same leciały z oczu. Tych chwil nie zapomnę nigdy - opowiada pan Henryk.

 

Zacznijmy od początku. W czerwcu 1999 r. papież Jan Paweł II przyleciał z kolejną pielgrzymką do Polski. Elbląg był jednym z miast, które miał odwiedzić. 3 czerwca był też w pobliskim Pelplinie, w związku z tym ustalono, że w naszym mieście odprawi nabożeństwo czerwcowe (mszę św. odprawił w Pelplinie) na lotnisku. Fotoreportaż z budowy kopca i ołtarza można obejrzeć tutaj.

 

Od samego rana wierni podążali ku elbląskiemu lotnisku.

„O godz. 12.00 rozpoczęła się pierwsza część nabożeństwa oczekiwania, w czasie którego śpiewano pieśni religijne i udzielano informacji porządkowych. O godz. 14.30, czyli po zamknięciu wejścia do sektorów, rozpoczęto modlitewne oczekiwanie na przylot Ojca Świętego, w czasie którego została odprawiona Msza św. Przewodniczył jej Henryk kardynał Gulbinowicz, metropolita wrocławski, z którym koncelebrowali księża neoprezbiterzy oraz trzech księży obchodzących 25. lecie święceń kapłańskich. Po zakończeniu Eucharystii wierni wpatrywali się w niebo oczekując pojawienia się helikoptera papieskiego i jego orszaku.” - tak oczekiwanie na przylot Jana Pawła II opisuje ks. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWM w artykule "Historyczna wizyta Jana Pawła II w diecezji elbląskiej” opublikowanej w Studiach Elbląskich.

Około godziny 17 śmigłowiec z papieżem na pokładzie pojawił się nad elbląskim lotniskiem. Podczas powitania członkowie Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wypuścili w niebo 2 tysiące ptaków. Papież odprawił nabożeństwo, do historii przeszedł dialog z wiernymi „Niech żyje łupież”. Tu znów oddamy głos ks. Janowi Wiśniewskiemu.

  Elbląg, Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
fot. Henryk Myśliński

„Poza oficjalnym tekstem papieskiego pozdrowienia znalazł się dialog jaki Ojciec Święty prowadził z wiernym, a obiegł Polskę lotem błyskawicy, m.in.: Dziękuję Elblągowi za to wspaniałe przyjęcie. Bóg zapłać. Skoro wołacie: «Niech żyje Papież», to mi przyszło na myśl, przyszło mi na myśl, że ktoś sobie raz pomylił i zamiast wołać: «Niech żyje Papież» zaczął wołać: «Niech żyje łupież», (oklaski) Ja was do tego nie zachęcam, ale tu na miejscu tych sportowych wspomnień trudno było tego nie dodać. Więc zapomnijcie.” - czytamy w artykule.

- Pamiętam też puste miasto. Puste ulice, puste domy, wszędzie w oknach zdjęcia Jana Pawła II. Gdy dojechałem na lotnisko - policyjne kontrole. Sprawdzano bagaże, torby z aparatami – wspominał Krzysztof Nowacki (obecnie oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu), wówczas dziennikarz Gazety Elbląskiej na łamach portElu. - Słynne "... niech żyje łupież", które powiedział wtedy świadczyło o tym, że ma poczucie humoru i jest otwarty na ludzi

Kwadrans po 19 papieski śmigłowiec wzniósł się w niebo. Kierunek: Licheń, kolejne miejsce papieskiej pielgrzymki.

Imię Jana Pawła II w Elblągu noszą: III Liceum Ogólnokształcące. Szpital Miejski oraz ulica na Modrzewinie. Ciekawostką jest fakt, że Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna za patrona ma Karola Wojtyłę. Papież jest również honorowym obywatelem naszego miasta. W pierwszą rocznicę papieskiej wizyty w parku Traugutta stanął krzyż. A w 2001 roku przy katedrze św. Mikołaja odsłonięty został pomnik papieża zaprojektowany przez prof. Wawrzyńca Sampa. Wydano także album "Jan Paweł II w Elblągu" i wybito pamiątkowy medal. W Elblągu są również relikwie Jana Pawła II, m.in. w kaplicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

Z inwestycji zostało przejście podziemne na dworcu kolejowym łączące Zatorze z resztą miasta. Papieska winda wozi interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego. Ziemia, z której wybudowano kopiec została rozsypana na terenie lotniska. Pojawił się pomysł, by kopiec zachować na pamiątkę, jednak ze względu na tymczasową konstrukcję, ta koncepcja nie była poważnie rozpatrywana.

Ołtarz i cała konstrukcja dachowa zostały przewiezione i zainstalowane w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Kwidzynie. Elementy metalowe ołtarza, tak zwane żebra, które miały kształt rąk, trafiły do nowo budowanego wówczas kościoła w Iławie. Tron papieski został przeniesiony do katedry św. Mikołaja i służy biskupowi elbląskiemu.

SM

A moim zdaniem...

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Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Papież na lotnisku (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

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A moim zdaniem...
  • W tej wspominkowej pocztówce brakuje opisu udziału prywatnej firmy Halex Romana Niemyjskiego, który sfinansował budowę ołtarza na lotnisku, to ciężarówki Halexu zwoziły ziemię z której usypano górkę. Oczywiście nie za darmo, bo chyba przez lata to właśnie pan N. miał jakieś prawa do terenu na lotnisku, gdzie po latach miało powstać centrum handlowe
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