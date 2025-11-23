Cywile w gotowości

Wystartował pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości". W sobotę (22 listopada) w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu w ośmiogodzinnym szkoleniu uczestniczyło pięćdziesięciu chętnych. – Celem jest zwiększenie umiejętności obronnych, jak i wojskowych obywateli oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń, które mogą ich spotkać w życiu codziennym – mówi ppor. Kacper Basiewicz. Zdjęcia.

22 listopada w wybranych jednostkach Wojska Polskiego rozpoczęły się zajęcia w ramach pilotażowego szkolenia „wGotowości”. Obejmuje ono cztery jednodniowe moduły, po osiem godzin każdy. Są to: bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, przetrwanie i cyberbezpieczeństwo. Pięćdziesięciu chętnych w sobotę szkoliło się w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu, a tematem było – przetrwanie.

- Są to między innymi podstawy terenoznawstwa, gdzie osoby biorące udział w szkoleniu mogą nauczyć się orientowania w terenie, posługiwania się przyrządami do pracy w terenie, czy umiejętności odnalezienia się na mapie. W drugim punkcie mamy elementy przetrwania w środowisku naturalnym. Obywatele mogą nauczyć się podstaw działania w lesie: budowania schronienia, rozpalania ogniska, pozyskiwania wody, czy przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz planu działania na wypadek kryzysu. Kolejny z punktów to pierwsza pomoc. Tu mogą nauczyć się opatrywania zranień, posługiwania się AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny – red.), resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy używania opaski uciskowej - mówi ppor. Kacper Basiewicz z 16 Pułku Logistycznego w Elblągu.

Szkolenie dla cywili w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu, fot. Anna Dembińska

W szkoleniu może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Polski.

- Prowadzimy szkolenie w sposób taki, żeby dla każdego ono było jak najbardziej komfortowe. Osoby biorące w nim udział mogą napić się ciepłej herbaty lub kawy, ogrzać się w namiotach. Na koniec przygotowany jest ciepły posiłek dla wszystkich szkolonych – dodaje ppor. Kacper Basiewicz.

Jak podkreśla płk. Piotr Pankowski z 16 Pułku Logistycznego w Elblągu, wiedza zdobyta na takim szkoleniu może przydać się w wielu sytuacjach.

- Szkolenie dedykowane jest każdemu obywatelowi: uczniom, seniorom, samorządowcom, czy przedsiębiorcom. Zwiększa możliwości naszego przetrwania, nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale w codziennym życiu. Takie umiejętności powinniśmy mieć zawsze. Ten program szkoleń buduje nowe bezpieczeństwo, oparte na świadomości, na wspólnym działaniu i na odpowiedzialności, bo bezpieczeństwo to jesteśmy my sami – mówi płk. Piotr Pankowski.

Tu znajdziesz informacje, jak zapisać się na szkolenie.