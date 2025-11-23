UWAGA!

----

Cywile w gotowości

 Elbląg, Szkolenie dla cywili w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu,
Szkolenie dla cywili w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu, fot. Anna Dembińska

Wystartował pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości". W sobotę (22 listopada) w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu w ośmiogodzinnym szkoleniu uczestniczyło pięćdziesięciu chętnych. – Celem jest zwiększenie umiejętności obronnych, jak i wojskowych obywateli oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń, które mogą ich spotkać w życiu codziennym – mówi ppor. Kacper Basiewicz. Zdjęcia.

22 listopada w wybranych jednostkach Wojska Polskiego rozpoczęły się zajęcia w ramach pilotażowego szkolenia „wGotowości”. Obejmuje ono cztery jednodniowe moduły, po osiem godzin każdy. Są to: bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, przetrwanie i cyberbezpieczeństwo. Pięćdziesięciu chętnych w sobotę szkoliło się w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu, a tematem było – przetrwanie.

- Są to między innymi podstawy terenoznawstwa, gdzie osoby biorące udział w szkoleniu mogą nauczyć się orientowania w terenie, posługiwania się przyrządami do pracy w terenie, czy umiejętności odnalezienia się na mapie. W drugim punkcie mamy elementy przetrwania w środowisku naturalnym. Obywatele mogą nauczyć się podstaw działania w lesie: budowania schronienia, rozpalania ogniska, pozyskiwania wody, czy przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz planu działania na wypadek kryzysu. Kolejny z punktów to pierwsza pomoc. Tu mogą nauczyć się opatrywania zranień, posługiwania się AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny – red.), resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy używania opaski uciskowej - mówi ppor. Kacper Basiewicz z 16 Pułku Logistycznego w Elblągu.

  Elbląg, Szkolenie dla cywili w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu,
Szkolenie dla cywili w 16 Pułku Logistycznym w Elblągu, fot. Anna Dembińska

W szkoleniu może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Polski.

- Prowadzimy szkolenie w sposób taki, żeby dla każdego ono było jak najbardziej komfortowe. Osoby biorące w nim udział mogą napić się ciepłej herbaty lub kawy, ogrzać się w namiotach. Na koniec przygotowany jest ciepły posiłek dla wszystkich szkolonych – dodaje ppor. Kacper Basiewicz.

Jak podkreśla płk. Piotr Pankowski z 16 Pułku Logistycznego w Elblągu, wiedza zdobyta na takim szkoleniu może przydać się w wielu sytuacjach.

- Szkolenie dedykowane jest każdemu obywatelowi: uczniom, seniorom, samorządowcom, czy przedsiębiorcom. Zwiększa możliwości naszego przetrwania, nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale w codziennym życiu. Takie umiejętności powinniśmy mieć zawsze. Ten program szkoleń buduje nowe bezpieczeństwo, oparte na świadomości, na wspólnym działaniu i na odpowiedzialności, bo bezpieczeństwo to jesteśmy my sami – mówi płk. Piotr Pankowski.

 

Tu znajdziesz informacje, jak zapisać się na szkolenie.

daw

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Cywile w gotowości
Cywile w gotowości
Cywile w gotowości
Cywile w gotowości

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Czy polscy rosjanie też mogą sie poduczyć?
  • Byłem na dobrowolnej zasadniczej na Królewieckiej. Godność i honor nie pozwalały mi na uczestnictwo w tej żenującej szopce. Jak dowódca wszem i wobec wydziera się, że urwa urwa, jak komuś się nie podoba, to możemy sprawę rozwiązać "na ulicy", to niech potem tchórzowsko się nie wykręca. Ci ludzie to najczęściej cwaniaccy aktorzy. To jest armia tylko na pokaz pod publikę. Mocni tylko w gębiie, jak nikt wyższy stopniem akurat nie patrzy.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    Żenada(2025-11-22)
Reklama
 