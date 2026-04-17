Elbląski trzeci sektor

107 organizacji pozarządowych wsparł elbląski ratusz w ubiegłym roku. Wsparcie wyniosło 36,5 mln zł (w formie finansowej i niefinansowej). Jak jeszcze elbląski samorząd wspiera NGO-sy?

„Organizacje pozarządowe działające na terenie Elbląga, niezmiennie największą aktywność przejawiają w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom starszym oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Nie można pominąć grupy organizacji sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych, które zajmują się głównie rozwojem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Równie mocną i aktywną grupę stanowią organizacje działające w sferze szeroko rozumianej kultury. Przedstawiając aktywność organizacji pozarządowych należy podkreślić, że samorząd wspiera organizacje zarówno w formie dotacji, jak również w formie niefinansowej – udostępniając obiekty sportowe czy sale na spotkania. Warto również zauważyć, iż coraz częstszym rodzajem wsparcia samorządu są jego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi przy realizacji różnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.” - możemy przeczytać w sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2025.

W 2025 r. elbląski samorząd udzielił 42 tzw. „małych grantów”. Były z nich sfinansowane m.in. takie wydarzenia jak „Wigilia bez samotności” organizowana przez Fundację Wolne Miejsce; „Mikołajki z Tradycją” organizowane przez elbląski oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prawie 33 mln zł otrzymały elbląskie organizacje pozarządowe na wykonanie działań publicznych w ubiegłym roku. Wśród beneficjentów znalazły się elbląskie kluby sportowe, organizacje prowadzące działania profilaktyczne dot. uzależnień, turystyczne, kulturalne, prowadzące zajęcia dla dzieci i wiele innych.

Wsparcie niefinansowe obejmuje m.in. wynajem na preferencyjnych warunkach finansowych lokali na działalność statutową organizacji. W praktyce oznacza to mniejsze stawki czynszu lub zwolnienie z tych opłat. 18 organizacji korzystało też z bezpłatnego użytkowania sali 104 w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego.

29 klubów sportowych korzystało z miejskiej infrastruktury sportowej zarządzanej przez MOSiR: boisk przy ul. Agrykola, Skrzydlatej, Mazurskiej i Krakusa, krytego lodowiska, krytej pływalni, sali sportowej „Atletikon”, przystani kajakowej, Hali Sportowo – Widowiskowej oraz toru „Kalbar”.