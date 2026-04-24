Finał Miejski Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2026

24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu odbył się Finał Miejski Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2025. W turnieju uczestniczyli uczniowie klas VII – VIII z 13 elbląskich szkół podstawowych. Zobacz zdjęcia.

Organizatorem turnieju był Prezydent Miasta Elbląg, Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejskiej Policji w Elblągu oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu z Miejskim Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr 1 działającym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. Współorganizatorem był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz Straż Miejska w Elblągu.

Turniej składał się z czterech zadań, tj.: test, przejazd rowerem po torze przeszkód (boisko szkolne - Orlik), przejazd po placu manewrowym terenie Miasteczka Rowerowego wraz z organizacją ruchu oraz pierwsza pomoc przedmedyczna na terenie Parku im. Gen. Bolesława Nieczuja–Ostrowskiego.

W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu, drugie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu oraz trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu.

Najlepszym uczestnikiem turnieju został Dominik Włodzki, uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu

Puchary oraz nagrody za pierwsze i trzecie miejsce zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Elbląg, natomiast puchar za drugie miejsce zostały ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu. Z ramienia Policji wyróżnienia wręczał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu podinsp. Zbigniew Przyborowski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy doskonałej wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności jazdy na rowerze.