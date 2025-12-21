UWAGA!

Harcerski ogień z Betlejem

 Elbląg, Harcerski ogień z Betlejem
fot. Anna Dembińska

Betlejemskie Światło Pokoju to inicjatywa skautów z całego świata polegająca na dzieleniu się ogniem z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia ogień krąży po całym świecie przypominając o skautowych ideałach. W sobotę (20 grudnia) elbląscy harcerze „rozdali” światło mieszkańcom miasta. Zobacz zdjęcia.

Co roku, od 1986 r. z Groty Narodzenia Pańskiego Betlejem w świat wyrusza Betlejemskie Światło Pokoju. To swoista sztafeta skautów z różnych państw, którzy od kraju do kraju przekazują ogień i dobrą nowinę. W tym roku było trochę inaczej. Ze względu na wojnę w Izraelu płomień z Betlejem przetransportowano do Austrii i stamtąd rozpoczął swoja wędrówkę po świecie.

„Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.”- czytamy na stronie internetowej ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego w tej akcji bierze udział od 1991 r. Tradycją jest, że polskim harcerzom światełko przekazują skauci ze Słowacji. W tym roku uroczyste przekazanie odbyło się 7 grudnia w Zakopanem i światełko ruszyło w podróż po Polsce. Na miejscu była też stosunkowo liczna grupa instruktorów z Elbląga, która światełko przywiozła do naszego miasta.

  Elbląg, Harcerski ogień z Betlejem
fot. Anna Dembińska

- Przekazujemy je różnym instytucjom, trafiło już m.in. do prezydenta Elbląga. Dziś [rozmawialiśmy 20 grudnia – przyp. SM] – przekażemy je biskupowi Jackowi Jezierskiemu i mieszkańcom, którzy chcieliby zabrać je do domu na święta – mówił phm. Tomasz Bocoń, komendant hufca ZHP w Elblągu.

- Dla harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju to nie tylko tradycja, ale realne zobowiązanie do czynienia dobra, budowania braterstwa i troski o drugiego człowieka. Światło przekazywane jest m.in. do parafii, szkół, szpitali, urzędów oraz domów prywatnych – napisała pwd. Liwia Milewska, rzecznik prasowy elbląskiego hufca w komunikacie dla mediów.

Po sobotniej mszy św. w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu można było odpalić płomień i zanieść go do domu, aby był kolejnym świątecznym akcentem.

SM

