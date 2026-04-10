Jasną w jedną stronę

Styczeń: Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opowiada się za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Jasnej. Marzec: o możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego pyta Tomasz Budziński, radny Koalicji Obywatelskiej. Kwiecień: radny dostaje odpowiedź, że takie rozwiązanie będzie wdrożone jesienią.

Ulica Jasna przebiega równolegle do ul. generała Bema pomiędzy ulicami Wyżynną i Czołgistów. Tomasz Budziński, radny Koalicji Obywatelskiej w swojej interpelacji zwrócił się do prezydenta Elbląga z prośbą o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na tej ulicy.

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na styczniowym posiedzeniu opowiedziała się za wprowadzeniem takiego rozwiązania. Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga zapowiedziała wprowadzenie takiej organizacji ruchu jesienią tego roku.