To tytuł filmu, który dzisiaj (29 grudnia) miał swój przedpremierowy pokaz w kinie Światowid. Na zlecenie miasta przygotował go Sławomir Malinowski, filmowiec i były kandydat na prezydenta Elbląga. Premiera planowana jest w lutym , a sam film upamiętnia 80. rocznicę powrotu naszego miasta do Polski. Zobacz zdjęcia.

Sala kameralna kina Światowid, mimo wczesnej godziny emisji (w południe), pękała w szwach.

– Poniedziałek w południe to trochę nietypowy czas, by spotykać się w kinie, ale to jest niezwykły film o naszym Elblągu. Elblągu naszych rodziców, sąsiadów, przyjaciół, znajomych – mówił prowadzący spotkanie Juliusz Marek. – Rada Miejska 2025 rok ustanowiła Rokiem obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej i powrotu Elbląga do Polski, a ten wspaniały film Sławomira Malinowskiego wieńczy ten rok, opowiadając właśnie o tym powrocie. Tego filmu inni nam zazdroszczą – dodał.

„Jutro tu będzie Polska” to opowieść o mieszkańcach, którzy po II wojnie światowej przybyli do Elbląga, by rozpocząć tu nowe życie. Historia ludzi, ich nadziei, odwagi i codziennych wyborów, które ukształtowały współczesne nam miasto.

Od lewej: Sławomir Malinowski, Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga i Juliusz Marek (fot. Anna Dembińska)

- Mój ojciec był porucznikiem Armii Krajowej, walczył w powstaniu, co zostawiło ślad na całe jego życie. Nie chciał o tym mówić. Dopiero po jego śmierci, gdy porządkowałem jego dokumenty, zauważyłem w portfelu wystającą małą karteczkę z zaskórniaka. Gdy go rozprułem, znalazłem kartę ujawnienia ojca ze stycznia 1946 roku... Mam do siebie pretensje, że nie zainteresowałem się tym jako młody chłopak, student, nie nagrałem jego wspomnień, nie spisałem ich – mówił podczas spotkania Sławomir Malinowski, twórca filmu „Jutro tu będzie Polska”. – Macie Państwo olbrzymie pole do popisu, bo są tu na sali ludzie starsi, którzy pamiętają Elbląg sprzed 40, 30 lat. Spiszcie swoje przeżycia, wspomnienia. Dla dzieci, by wiedziały, gdzie są ich korzenie – apelował autor, który przez prawie godzinę po pokazie filmu odpowiadał na pytania publiczności.

Premiera filmu ma odbyć się na początku 2026 roku. W najbliższym czasie władze miasta poinformują też o kolejnych terminach jego emisji.