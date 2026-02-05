Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - miejsce, w którym talent nabiera kształtu

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to szkoła, która od lat przyciąga młodych ludzi poszukujących przestrzeni do twórczego rozwoju. To nie jest zwykłe liceum: tutaj sztuka staje się codziennością, a pasja uczniów spotyka się z profesjonalnym wsparciem nauczycieli, którzy są jednocześnie czynnymi artystami. W takiej atmosferze młodzież nie tylko uczy się technik plastycznych, ale także odkrywa własną wrażliwość i buduje artystyczną tożsamość.

Edukacja w Liceum Sztuk Plastycznych oparta jest na pięcioletnim programie, który harmonijnie łączy kształcenie ogólne z intensywną nauką przedmiotów artystycznych. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby, poznają tajniki fotografii, filmu, projektowania graficznego oraz współczesnych mediów. Ważnym elementem nauki jest możliwość wyboru specjalizacji, dzięki której każdy może skupić się na obszarze najbardziej zgodnym z własnymi zainteresowaniami i planami na przyszłość.

Szkoła systematycznie inwestuje w nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Pracownie artystyczne wyposażone są w profesjonalny sprzęt oraz narzędzia wykorzystywane w branżach kreatywnych. Uczniowie uczą się pracy zarówno w tradycyjnych technikach, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych. Dzięki temu już na etapie nauki szkolnej tworzą swoje pierwsze dojrzałe projekty i budują portfolio, które staje się przepustką do dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym wyróżnia się także kameralną, przyjazną atmosferą. Niewielkie zespoły klasowe pozwalają nauczycielom na indywidualne podejście do każdego ucznia. To szkoła, w której młodzi ludzie czują się zauważeni, wysłuchani i wspierani, a proces nauczania opiera się na dialogu, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Wysoki poziom nauczania potwierdzają nie tylko sukcesy artystyczne uczniów, ale również bardzo dobre wyniki edukacyjne. Szkoła od wielu lat utrzymuje 100-procentową zdawalność egzaminu maturalnego, a osiągane rezultaty plasują ją w ścisłej czołówce szkół regionu i województwa. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na renomowanych uczelniach artystycznych w całej Polsce, zdobywając kolejne wyróżnienia i nagrody.

Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych regularnie biorą udział w konkursach, wystawach i projektach artystycznych, zdobywając prestiżowe nagrody oraz stypendia, w tym stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła aktywnie uczestniczy również w projektach międzynarodowych i grantowych, takich jak Erasmus+, dzięki czemu młodzież ma możliwość wyjazdów zagranicznych, udziału w warsztatach i zdobywania doświadczeń w międzynarodowym środowisku twórczym.

Ważnym elementem działalności szkoły jest także otwartość na przyszłych uczniów. Już 12 lutego 2026 odbędą się Drzwi Otwarte Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć szkołę „od środka”, wejść do pracowni w trakcie zajęć, obserwować uczniów podczas pracy twórczej, porozmawiać z nauczycielami i poczuć atmosferę miejsca, w którym sztuka naprawdę żyje na co dzień.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to miejsce, które nie tylko uczy, ale inspiruje. To przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, marzenia i ambicje, zdobywając solidne podstawy do dalszej edukacji i przyszłej pracy w sektorze kreatywnym.