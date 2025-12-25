Nie marnuj jedzenia

UWAGA!

Jedzenie, które zostało po świętach można przekazać Teen Challenge. Organizacja rozda je 26 grudnia osobom potrzebującym.

- Święta to czas obfitości, ale też czas, w którym zbyt wiele jedzenia trafia do kosza. A przecież są wśród nas osoby, dla których ciepły posiłek to wciąż marzenie — osoby odrzucone, w kryzysie bezdomności, osoby samotne – możemy przeczytać na profilu Teen Challenge, organizacji, która od lat organizuje posiłki dla osób potrzebujących

Teen Challenge zachęca do przywiezienia jedzenia, które „zostało” po świętach. Jedzenie można dostarczyć w piątek (26 grudnia) na plac Dworcowy w Elblągu o godzinie 17. Można też przekazać jedzenie do Jadłodzielni przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (w budynku byłego hotelowca).

