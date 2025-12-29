Podsumowanie roku pełnego sportu i rekreacji

Rok 2025 był dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu czasem intensywnej pracy, rozwoju i rekordowej aktywności mieszkańców. Na zarządzanych przez MOSiR obiektach sportowych odnotowaliśmy 750 000 wejść, co po raz kolejny potwierdza, że oferta Ośrodka odpowiada na potrzeby elblążan w każdym wieku. W ciągu 12 miesięcy zorganizowaliśmy 225 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 109 000 uczestników, a teraz chcielibyśmy je przedstawić w filmowym skrócie.

Jubileusze pełne emocji

Rok 2025 był wyjątkowy dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – świętowaliśmy 50-lecie istnienia MOSiR-u. Głównym punktem obchodów był jubileuszowy weekend 7 i 8 czerwca na Placu Jagiellończyka, podczas którego mieszkańcy mogli skorzystać z licznych atrakcji. Obchody stały się okazją do wspólnego świętowania, integracji i podsumowania pół wieku sportowej historii Elbląga. Świętowaliśmy również 10-lecie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, które od dekady jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście.

Symbolicznym zwieńczeniem jubileuszu było przyznanie MOSiR-owi w Elblągu tytułu „Ośrodek Sportu” podczas uroczystej Gali Sport Biznes Polska w Warszawie. W rywalizacji o to wyróżnienie udział wzięło 40 ośrodków sportowych z całej Polski, co czyni nagrodę szczególnie prestiżową i potwierdzającą wysoką jakość działań prowadzonych przez Ośrodek.

Ferie z MOSiR-em – aktywny start roku

Tradycyjnie kalendarz wydarzeń MOSiR-u otworzyły Ferie z MOSiR-em, które po raz kolejny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W ciągu dwóch tygodni wzięło udział blisko 6000 uczestników. Zajęcia odbywały się m.in. w Hali Sportowo-Widowiskowej, na Lodowisku Helena, Torze Kalbar oraz w Krytej Pływalni i obejmowały szeroki wachlarz aktywności. Ferie zimowe ponownie udowodniły, że aktywny wypoczynek to najlepszy sposób na rozpoczęcie roku.

Wakacje pełne wrażeń i nowości – Park Wodny Dolinka

Lato 2025 upłynęło pod znakiem sportu, rekreacji i rodzinnej zabawy. Z oferty Wakacji z MOSiR-em skorzystało ponad 22 500 uczestników. W programie nie zabrakło turniejów sportowych, wycieczek rowerowych i kajakowych, wyścigów smoczych łodzi, Mini Olimpiady oraz licznych zajęć na rolkach, hulajnogach i w wodzie.

Tegoroczne wakacje były wyjątkowe także dzięki uroczystemu otwarciu Parku Wodnego Dolinka – nowoczesnego kompleksu z basenami, brodzikami, zjeżdżalniami, rwącą rzeką, boiskami do siatkówki plażowej i rozległymi terenami zielonymi. Pierwszych gości przywitały animacje, zajęcia aqua fitness i strefa relaksu, a muzyczną oprawę zapewnił DJ. Park szybko stał się jednym z najważniejszych punktów letniej aktywności w Elblągu.

Urozmaicana oferta i biegowe rekordy

Od stycznia do grudnia przygotowywaliśmy propozycje dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych po seniorów. Oprócz nowych inicjatyw czy wydarzeń tematycznych realizowanych w Parku Wodnym Dolinka, systematycznie rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz MOSiR-u, odpowiadając na oczekiwania uczestników i zmieniające się trendy aktywności. Ponadto program Aktywuj się z MOSiR-em został wzbogacony o nowe formy zajęć, takie jak pilates i FitStep.

Warto też wspomnieć o naszych biegach, które odnotowały swoje rekordy frekwencyjne – XVI Bieg Piekarczyka, IV Bażantarnia Jump&Run, III Bieg Nocny pod Gwiazdami oraz XI Bieg Niepodległości. Warunki pogodowe były różne i próbowały pokrzyżować nam plany, ale najważniejsze że nie daliśmy się im pokonać, a nawet udało się je przeobrazić w dodatkowy walor wydarzenia, co doskonale potwierdziła świetna zabawa w Bażantarni podczas deszczu.

Hala Sportowo-Widowiskowa – sport na najwyższym poziomie

Rok 2025 był również bardzo ważny dla Hali Sportowo-Widowiskowej, która gościła wydarzenia o randze ogólnopolskiej. W Elblągu rozegrano finałowy turniej Tauron Pucharu Polski kobiet w siatkówce oraz Mistrzostwa Polski Ninja, przyciągające zawodników i kibiców z całego kraju. Obiekt zyskał również nowe, nowoczesne oświetlenie. Hala potwierdziła swoją rolę jako jedno z kluczowych miejsc sportowych na mapie miasta.

Łyżwy i hokej

Jesienią i zimą zachęcaliśmy do jazdy na łyżwach na Lodowisku Helena oraz Torze Kalbar. Oprócz uwielbianych przez mieszkańców ślizgawek obiekty pełniły rolę gospodarza ogólnopolskich zawodów m.in. w łyżwiarstwie szybkim czy short tracku. Dodatkowo Lodowisko Helena jeszcze częściej niż dotychczas gości u siebie pierwszoligowych hokeistów Fudeko GAS Gdańsk, którzy gwarantują dużo sportowych emocji, nie tylko na lodzie, ale również na trybunach.

Dziękujemy za wspólny rok

Rok 2025 pokazał, że MOSiR w Elblągu to miejsce, w którym sport i rekreacja są dostępne dla każdego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom, klubom sportowym, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń. Już dziś zapraszamy do wspólnej aktywności w 2026 roku – pełnym nowych wyzwań, emocji i sportowych inspiracji.