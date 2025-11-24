Ponad 50 tys. zł zebrano na charytatywnym balu Lions Club Elbląg

W sobotę, 22 listopada, w Restauracji Nowa Holandia obył się 29. Bal Charytatywny organizowany przez Lions Club Elbląg. Jak każdego roku, tak i teraz, ludzie dobrej woli nie zawiedli i licznie pojawili się na balu. Tegoroczna edycja pozwoliła na zebranie kwoty przeszło 50 tys. zł, zaś pośród aukcji cieszących się największym zainteresowaniem była kawa i spotkanie z prezydentem Elbląga Michałem Missanem czy licytacja rękawic bokserskich Dariusza Michalczewskiego. Na aukcjach nie mogło również zabraknąć dzieł znanego elbląskiego artysty Andrzeja Sywuli, którego obrazy co roku znajdują hojnych właścicieli.

Tegoroczny bal wpisuje się w przeszło trzydziestoletnią działalność dobroczynną Lions Club Elbląg, który w swej historii sięgającej 1992 r. zorganizował szereg inicjatyw oraz akcji pomocowych, przeznaczając łącznie na działalność dobroczynną i charytatywną ponad milion złotych.

Pośród licznych regularnych działań podejmowanych przez Lions Club Elbląg, takich jak organizacja aukcji i koncertów charytatywnych, fundowanie stypendiów naukowych dla uzdolnionych dzieci z ubogich środowisk, wspieranie domów dziecka, finansowanie nowoczesnych placów zabaw lub doposażanie placówek oświatowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego czy rehabilitacyjnego, w ostatnim czasie na szczególną troską objęci zostali uchodźcy z Ukrainy.

W ramach szeroko zakrojonej pomocy od 2022 r. członkowie Lions Club Elbląg sfinansowali zakup żywności dla zorganizowanej dla uchodźców stołówki, zakupili środki czystości, higieniczne i sanitarne dla uchodźców, dokonali zakupu pościeli dla hotelu goszczącego uchodźców, sfinansowali paczki gwiazdkowe dla dzieci oraz ufundowali piknik rodzinny dla uchodźców. Ponadto, członkowie Lions Club Elbląg dostarczyli wyprawkę do świetlicy dla dzieci pracujących matek z Ukrainy, a także udzielili pomocy organizacyjnej i finansowej dla ucznia z Ukrainy w dostaniu się na studia na uczelni w Elblągu. W ramach akcji lokalnych, we współpracy z Lions Club Elbląg Truso, ufundowano ponadto samochód dla elbląskiego hospicjum oraz zapewniono wsparcie bieżących potrzeb domu seniora.

Lions Club Elbląg aktywnie angażuje się w działalność społeczną, niosąc wsparcie, pomoc oraz współczucie tym, którzy cierpią, a także wspierając słabszych i potrzebujących. Elbląski Lions Club należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs), największej międzynarodowej humanitarnej organizacji pozarządowej. Powstała ona w 1917 roku w USA. Jej przedstawiciele uczestniczyli w opracowywaniu Karty Narodów Zjednoczonych, od 1947 roku posiada status konsultanta Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.