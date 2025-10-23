Prezent dla ochotników przed 80-leciem

1,3 mln złotych kosztowała rozbudowa remizy w OSP Łęcze, która w czwartek została oficjalnie oddana do użytku. Można powiedzieć, że to najlepszy prezent dla strażaków-ochotników na 80-lecie jednostki, który to jubileusz będzie obchodzony w przyszłym roku. Zobacz zdjęcia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczu powstała w 1946 roku, nie jest obecnie częścią Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, ale – jak podkreślali strażacy – mają więcej wyjazdów i pracy niż niejedna jednostka w takim systemie ujęta. Teraz, dzięki rozbudowie remizy, istniejącej w centrum wsi od lat 60., mają także lepsze warunki do służby.

- Nasza jednostka liczy obecnie 59 strażaków, w tym 27 strażaków czynnych i 32 wspierających. Dzięki rozbudowie remizy mamy o wiele lepsze warunki do służby, do prowadzenia zajęć z młodzieżą, większy plac manewrowy, a strażackie samochody będą wreszcie stały w godnym miejscu. W planach mamy zakup nowego sprzętu i wyposażenia strażnicy – mówi Zbigniew Krupa, prezes OSP Łęcze.

(fot. Anna Dembińska)

Rozbudowa remizy kosztowała 1,3 mln złotych. – Z tego 300 tysięcy złotych dołożył pan wojewoda, a 100 tys. zł marszałek województwa razem z Sejmikiem – mówi Józef Zamojcin, burmistrz Tolkmicka, w której to gminie leży Łęcze. – Wyposażenie, szczególnie drugiego poziomu budynku, będzie nas jeszcze kosztowało i mamy nadzieję, że zdążymy to zrobić przed 80-leciem OSP, które przypada w przyszłym roku.

Genowefa Kwoczek, obecna na uroczystości przewodnicząca Rady Powiatu Elbląskiego, zapewniła nas, że OSP Łęcze może wystąpić z wnioskiem o dodatkowe środki na wyposażenie jednostki do Zarządu Powiatu.