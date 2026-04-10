RękodziELnik - I Kiermasz w Kamieniczkach Elbląskich

Majówkowy spacer po starówce? Warto zrobić małe zejście z trasy i zajrzeć na koniec ulicy Świętego Ducha – w zabytkowych Kamieniczkach Elbląskich czekać będzie wyjątkowy kiermasz lokalnych twórców.

Ta piękna przestrzeń wypełni się rękodziełem, sztuką oraz naturalnymi produktami. Wydarzenie zgromadzi twórców, którzy na co dzień pracują z materią, formą i detalem, tworząc rzeczy unikatowe – powstające w małych pracowniach, z pasji i dbałością o każdy szczegół.

W programie znajdą się również warsztaty kolażu tradycyjnego prowadzone przez pracownię artystyczną TONIEZIEMIA (obowiązują zapisy – szczegóły wkrótce). Na zewnętrznym tarasie zaplanowano także muzykę na żywo w akustycznej odsłonie – patriotyczne utwory w wykonaniu lokalnych artystów.

Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia kiermaszu, spotkania z twórcami oraz odkrycia rzeczy powstających poza masową produkcją.

2 maja 2026

10:00–18:00

Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha 3–4, Elbląg