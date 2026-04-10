Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic na wspólne wiosenne sadzenie drzew z leśnikami z Nadleśnictwa Elbląg.

Wszystkich chętnych do wspólnego sadzenia drzew zapraszamy 18 kwietnia 2026 r.na godzinę 10:00 do leśnictwa Pogrodzie. Aby dojechać na miejsce sadzenia drzew należy skręcić z drogi wojewódzkiej nr 504, w stronę wsi Krzyżewo, a następnie zjechać do lasu przy białej kapliczce (pinezka w mapach googla: https://maps.app.goo.gl/Q2t1XJn9ufsueQSW6 ). Obok załączamy mapę dojazdu, a przy drodze będą postawione strzałki z napisem „Sadzenie Lasu”.

Po posadzeniu drzew zapraszamy do wspólnego ogniska na podsumowanie akcji i pamiątkowe zdjęcie.

Prosimy zabrać ze sobą szpadel i rękawice (posiadamy ich ograniczoną liczbę). Zakończenie sadzenia planujemy w okolicach godz.13. Szczegóły na stronie internetowej nadleśnictwa i profilu FB. Wydarzenie: https://fb.me/e/7IDMRY8Ew

Serdecznie zapraszamy!