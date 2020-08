Śladami elbląskiego sportu

Pierwsza szkoła sportowa w Elblągu powstała w 1929 roku, hala MOS przy ul. Kościuszki to dar dla miasta z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a w hali Atletikon pierwsze sukcesy sportowe w... podnoszeniu ciężarów odnosiła 12-letnia wówczas Kamila Skolimowska, późniejsza młociarka i najmłodsza mistrzyni olimpijska w historii Polski. O tych i wiele innych ciekawostkach można było się dowiedzieć na ostatnim spotkaniu z cyklu „Sobota z przewodnikiem”. Zobacz zdjęcia.

W tegorocznej edycji "Sobót z przewodnikiem", organizowanych przez elbląski oddział PTTK, przyszedł czas na sport. O skomplikowanej historii, wzlotach i upadkach różnych dyscyplin sportu, barwnie opowiadał Mirosław Kowalski, kandydat na przewodnika PTTK, syn Bernarda Kowalskiego, wieloletniego prezesa Olimpii Elbląg. Nic więc dziwnego, że o historii elbląskiej piłki nożnej było sporo, licznie przybyli uczestnicy odwiedzili m.in. stadion miejski, budynek klubowy Olimpii i kompleks boisk przy ul. Moniuszki oraz nieczynny basen przy ul. Spacerowej. Mieli też okazję sami przekonać się, jak to jest strzelić karnego prezesowi PTTK Leszkowi Marcinkowskiemu i dotknąć srebrnego medalu mistrzostw Polski juniorów, najcenniejszego dotychczas trofeum (z 1989 r.), jaki wywalczyli elbląscy piłkarze. Zresztą tamte czasy przypomniał gość specjalny wycieczki – Lech Strembski, ówczesny trener „srebrnego” zespołu.

- Na 16 chłopaków, których widzimy na zdjęciu, ośmiu było z Elbląga. Z pozostałymi, których odnaleźliśmy w okolicznych miastach:Malborku, Kwidzynie, Braniewie, Nowym Dworze Gdańskim, Dzierzgoniu, stworzyliśmy zespół, który mógł walczyć o najwyższe trofea w kraju. Wystarczy powiedzieć, że ani wcześniej ani później, do dzisiaj, takiego wyniku sportowego w Olimpii w sporcie młodzieżowym nie było – mówił Lech Strembski. - I będzie coraz trudniej to powtórzyć, bo akademie piłkarskie, które stanowią o sile futbolu w naszym kraju, są świetnie zorganizowane w Legii, Lechu, Pogoni i kilku innych klubach i to one między sobą się tymi medalami dzielą.

Zanim jednak przewodnicy przypomnieli o najważniejszych sukcesach Olimpii (m.in. grze w I i II lidze, złotych latach 70. i 80.), uczestnicy wycieczki poznali historię najstarszej szkoły sportowej w mieście, przy ul. Agrykola.

- Budynek powstał w 1929 roku jako szkoła dla chłopców Jahnschule – a nazwa pochodziła od niemieckiego protoplasty gimnastyki (Friedricha Ludwiga Jahna – red.). Kamienice na dole były mieszkaniami dla nauczycieli, a za szkołą było wybudowane boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną – opowiadał Mirosław Kowalski. - Ciekawostką jest to, że jeszcze w 1940 roku został tu rozegrany mecz piłkarski między ówczesnym mistrzem Niemiec Schalke 04 Gelsenkirchen a reprezentacją Elbląga. Miejscowi przegrali 1:10. Po wojnie nauczanie w tej szkole ruszyło już w 1945 roku i w dalszym ciągu miała charakter sportowy. Wiele się tutaj zmieniło w 1966 roku, kiedy powstał nowoczesny na ówczesne czasy stadion Olimpii.

Mirosław Kowalski sypał ciekawostkami na temat elbląskiego sportu jak z rękawa. Przypomniał najważniejsze sukcesy elbląskiego kobiecego szczypiorniaka spod znaku Start i EB Startu Elbląg za czasów trenera Andrzeja Drużkowskiego, lata chwały boksu spod znaku Renomy i Haleksu. Miały one miejsce w hali MOS przy ul. Kościuszki, która powstała w 1977 roku, a sam obiekt był... prezentem od zakładów pracy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

(fot. Anna Dembińska)

- Przypadek zrządził, że ten obiekt w ogóle powstał. W 1972 roku spłonęły dwie hale produkcyjne Zakładów Wielkiego Proletariatu. Był wyścig z czasem, by je odbudować. W międzyczasie bracia niemieccy z tej enerdowskiej strony próbowali nam pomóc i przysłali taką halę w prezencie – opowiadał Mirosław Kowalski. - Odbudowane hale już stały, więc ówczesne władze Elbląga zdecydowały, że by tę z Niemiec przerobić na halę sportową i umieścić ją przy ul. Kościuszki. To była pierwsza hala sportowa w mieście z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej. Był 1977 rok, kiedy to piłkarki ręczne Startu awansowały do I ligi...

Nas szczególnie zainteresowała historia Atletikonu, budynku z 1977 roku, który powstał jako połączenie hotelu z zapleczem do treningów zapasów i podnoszenia ciężarów. Wewnątrz trwa właśnie pierwszy od lat gruntowny remont.

- Byłem w Atletikonie jako kibic na pierwszych mistrzostwach Polski kobiet w podnoszeniu ciężarów. W zawodach startowała na równi z seniorkami 12-letnia wówczas Kamila Skolimowska, która zdobyła w Elblągu brązowy medal! Dopiero później Kamila przerzuciła się na młot i w efekcie została w 2000 roku w Sydney najmłodszą mistrzynią olimpijską w historii Polski. Miała wtedy 18 lat... – opowiadał Mirosław Kowalski.

Kolejna wycieczka z cyklu „Sobota z przewodnikiem” już 15 sierpnia. Tym razem pod hasłem „Śladami wyznań”. Zbiórka o godz. 10 przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Traugutta.