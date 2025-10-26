O zdrowiu i dobrostanie kobiet

Profilaktyka raka piersi i dbanie o własny dobrostan emocjonalny były głównymi zagadnieniami poruszanymi na sobotniej (25 października) konferencji zorganizowanej przez EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet. To nowe stowarzyszenie w naszym mieście, które zgodnie z zapowiedzią jego założycielek, skupi się na problemach i sprawach dotyczących kobiet.

Stowarzyszenie zawiązało się w maju br. Jego założycielkami są: Hanna Szuszkiewicz, Magda Ogrodowczyk, Katarzyna Moczarska i Lidia Osik. Obecnie organizację tworzy 30 pań.

- Funkcjonujemy na terenie Elbląga, ale mamy też nadzieję, że uda nam się zachęcić do współpracy województwo. Działania kierujemy przede wszystkim do elblążanek, chcemy je wspierać we wszystkich możliwych dziedzinach życia rodzinnego, czy zawodowego. Taki obszarów jest wiele, chociażby macierzyństwo i potem powrót na rynek pracy, zdrowie, czy przemoc, etc.– mówi Hanna Szuszkiewicz.

Konferencja EL Kobiety - Kobietom, fot. Anna Dawid

Sobotnia konferencja składała się z dwóch głównych bloków tematycznych: w pierwszym skupiono się na zagadnieniu dbania o własny dobrostan emocjonalny, w drugim na zdrowiu fizycznym.

- Osobiście po tym półtoragodzinnym panelu dotyczącym dobrostanu oraz tego, jak na siebie patrzymy i często jesteśmy same dla siebie krytyczne, czuję się bardzo pozytywnie, ale też widzę, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania i wiedzę. Druga część konferencji będzie już o zdrowiu fizycznym. Cały czas mamy jedną z najwyższych umieralności w Europie na raka piersi. Myślę, że to spotkanie jest bardzo potrzebne i ważne. Jeden z paneli dotyczy endometriozy, choroby nadal trudnej w diagnostyce i leczeniu – podkreśla Hanna Szuszkiewicz.

Podczas konferencji wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska zapowiedziała utworzenie Elbląskiej Rady Kobiet.

- Myślimy, że będzie to do końca tego roku. Wiemy, że na dniach ma być ogłoszony konkurs i będzie można do niej aplikować – mówi Hanna Szuszkiewicz.

Przez cały czas trwania konferencji każda z pań mogła poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu w mammobusie. Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek przypominało o profilaktyce raka piersi i wyjaśniało na fantomach, jak prawidłowo wykonać samobadanie.

Konferencja odbyła się w Bibliotece Elbląskiej.