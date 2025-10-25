Pożar w sortowni odpadów. Władze miasta zabierają głos

Z pożarem sortowni walczy 100 strażaków. Już wiadomo, że spłonął cały park maszynowy, który w niej się znajdował. Najważniejsza wiadomość to ta, że nie ma ofiar i jak zapewnił podczas sobotniej (25 października) konferencji prasowej prezydent Elbląga, odpady z terenu miasta będą odbierane. W jaki sposób i gdzie trafią – te szczegóły są dopiero ustalane.

W Zakładzie Utylizacji Odpadów trwa akcja gaszenia pożaru sortowni odpadów. Jak przekazał podczas konferencji prasowej wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, uczestniczy w niej kilkanaście jednostek straży pożarnej.

- Głównie z powiatu elbląskiego, ale do pomocy również zostały zadysponowane oddziały z Braniewa, Ostródy i Iławy. Najważniejsza informacja to ta, że nie ma ofiar w ludziach, nie ma rannych, jednak hala sortowni odpadów grozi zawaleniem. Na szczęście udało się uratować dzięki szybkiej akcji straży pożarnej część biurową. Więcej informacji będzie można podać za około godzinę, wtedy dostaniemy kolejny raport straży pożarnej – mówi Mateusz Szauer.

Do akcji włączono także elbląski oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, aby wykonać pomiar jakości powietrza.

- Obecnie rekomendujemy mieszkańcom, szczególnie tym w okolicznych miejscowościach, bo wiatr nie wieje w stronę samego miasta Elbląga, tylko w stronę kilku okolicznych miejscowości, aby do czasu wykonania pomiarów jakości powietrza nie otwierali okien – zaapelował wicewojewoda.

Już wiadomo, że sortowni odpadów nie udało się uratować nawet szczątkowo.

- Właściwie sortownię trzeba będzie odtworzyć. Zakład będzie musiał się jakoś teraz przegrupować, żeby móc udźwignąć ciężar odpadów. Już rozpoczęliśmy działania, które spowodują od poniedziałku brak zakłóceń w odbiorze odpadów od mieszkańców Elbląga. Dzisiaj nie chciałbym mówić o szczegółach, jeszcze je ustalamy. Myślę, że jutro też ciężka praca przed pracownikami ZUO i Urzędu Miejskiego, ale zrobimy wszystko, żeby tych zaburzeń w odbiorze odpadów nie było. Być może będzie drożej, bo trzeba będzie gdzieś wywieźć te odpady. Z pewnością odpady nie będą zalegały w mieście – mówi Michał Missan, prezydent Elbląga.

Wiadomo, że zniszczeniu uległ cały park maszynowy, który znajdował się w sortowni. Jednak na ten moment nie można podać nawet szacunkowej kwoty strat. Co dokładnie znajdowało się w sortowni, gdy objął ją pożar?

- Trafiają tam wszystkie odpady, które przywożone są przez wszystkie śmieciarki z terenu miasta Elbląga, więc jest i plastik i materiały zmieszane – mówi Adam Jocz, dyrektor ZUO.

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali o godz. 18.46.

– Pożar był mocno rozwinięty, teraz trwa akcja dogaszania. Podzieliliśmy miejsce zdarzenia na cztery odcinki bojowe. Z pożarem walczy 100 strażaków. Budynek biurowy dzięki intensywnej pracy moich strażaków udało się uratować. W tym momencie ta druga część hali sortowni nadal płonie i przeorganizowaliśmy swoje siły i środki w ten sposób, aby tam zintensyfikować działania – mówi mł. bryg. Bogdan Grzymowicz, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Policja rozpocznie dochodzenie odnośnie przyczyny pożaru zaraz po jego ugaszeniu.

- Chciałbym podziękować strażakom, policjantom, pracownikom oraz wszystkim, którzy pomagają. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc – tymi słowami prezydent Elbląga zakończył konferencję prasową



