Pożar w ZUO. Są wyniki jakości powietrza

- Na terenie ZUO wciąż prowadzone są działania gaśnicze i porządkowe. Na miejscu pracują strażacy z Elbląga oraz okolicznych jednostek OSP. Czynności dochodzeniowe, które pozwolą ustalić przyczynę pożaru, rozpoczną się po zakończeniu akcji - poinformował w mediach społecznościowych Michał Missan, prezydent Elbląga.

- Według pomiarów WIOŚ, jakość powietrza nie budzi obecnie obaw, jednak zalecamy, aby mieszkańcy Rubna Wielkiego oraz osiedli Zawada i Nad Jarem nadal mieli zamknięte okna - napisał na swoim profilu FB prezydent Elbląga i ponownie podziękował służbom za działania.

Przypomnijmy, że z pożarem sortowni walczyło w nocy z soboty na niedzielę 100 strażaków. Już wiadomo, że spłonął cały park maszynowy, który w niej się znajdował. Najważniejsza wiadomość to ta, że nie ma ofiar i jak zapewnił podczas sobotniej (25 października) konferencji prasowej prezydent Elbląga, odpady z terenu miasta będą odbierane. W jaki sposób i gdzie trafią – te szczegóły są dopiero ustalane. Więcej informacji o pożarze znajdziecie w tym tekście.

Droga dojazdowa do ZUO jest zablokowana. Straż Miejska pilnuje, by nie wjechał tam nikt nieuprawniony.