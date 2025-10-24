Srebrna stolica tańca

Baltic Cup w Elblągu obchodzi srebrny jubileusz. Od 24 do 26 października w Hali Sportowo-Widowiskowej będzie można podziwiać uczestników Międzynarodowego Festiwalu Tańca.

Rozpoczęcie wydarzenia poprzedziła tradycyjnie konferencja prasowa.

- 25. edycja to pokłosie zrealizowanych w 1999 roku Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych, wtedy zdecydowaliśmy, żeby kontynuować dobrą tradycję, udało się - mówił Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid. – Międzynarodowa Organizacja Taneczna przydzieliła nam organizację Mistrzostw Świata w kategorii młodzieżowej i w kategorii senior III, to duże, ogromne wyróżnienie, ale też zaufanie. Jesteśmy wiarygodnym partnerem – zaznaczył.

Antoni Czyżyk podkreślił, że w zmaganiach wezmą udział tancerze z 38. krajów, w tym, po raz pierwszy z RPA i Brazylii.

- Właściwie przez te 25 lat wszystkie kontynenty nas odwiedziły (...), około 40 tys. zawodników – mówił prezes.

Podkreślił, że wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu.

- W mistrzostwach młodzieży zgłosiło się do startu 58 par, wśród nich dwie polskie pary, Tymon Olejarz i Wiktoria Kurda oraz elbląska para, Marceli Józefowicz i Julia Kawa - mówiła Magdalena Czarnocka-Kaptur, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i wicedyrektor Światowida. – Jeśli chodzi o konkurencję seniorską, kategoria masters w tańcach standardowych, na ten moment mamy 118 par, wśród nich też liczna reprezentacja Polski - podkreśliła, zachęcając do kibicowania.

Wydarzenie jest transmitowane online. Więcej o programie w tym materiale.