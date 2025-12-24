Świąteczny posiłek i dobre słowo dla każdego

24 grudnia o godz. 16 odbędzie się Wigilia dla samotnych i potrzebujących, którą wraz z darczyńcami przygotowali organizacja 777 CREW i Fundacja Wolne Miejsce. Na uczestników czekają świąteczny poczęstunek oraz serdeczna atmosfera.

Święta to czas, w którym bardziej niż zwykle powinniśmy dzielić się dobrem i wspierać osoby potrzebujące. Dla wielu z nich takie wsparcie znaczy naprawdę dużo. W Elblągu po raz drugi raz odbędzie się Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących, którą wraz z darczyńcami oraz wolontariuszami przygotowali organizacja 777 CREW i Fundacja Wolne Miejsce.

- Posiłek przygotowaliśmy dla dwustu osób, będą pierogi, barszcz, ryba po grecku i wiele innych potraw. Nie zdradzę wszystkiego, bo to jest niespodzianka. Na uczestników czekamy o godz. 16 w Dziennym Domu Senior+ przy ulicy Zamkowej – mówi Daria Rudnik z Fundacji Wolne Miejsce.

Miejsce przy stole znajdzie się dla każdego, niezależnie od statusu majątkowego, poglądów, czy wyznania.

- Na ubiegłorocznej Wigilii gościliśmy przede wszystkim seniorów, ale mile widziany jest każdy, kto ma ochotę być wspólnie z nami. – dodaje Daria Rudnik.

Dzienny Dom Senior+ mieści się na ul. Zamkowej 16a, wejście przez bramę bursy nr 3 (otwarcie drzwi o godz. 15.30).

Organizacja takiego wydarzenia nie mogłaby się odbyć bez darczyńców, którzy wspierają tą inicjatywę.