Wiesz, gdzie się schować?

Katastrofa naturalna, konflikt militarny... Gdzie znajdują się miejsca ukrycia w Elblągu i jak do nich trafić? Testujemy rządową aplikację „gdziesieukryc.pl”.

W poniedziałek (22 października) minister spraw wewnętrznych i administracji zaprezentował aplikacje „gdziesieukryc.pl”, która wskazuje miejsca schronienia dla ludności. Ma ona zastąpić podobną aplikację >>schrony.pl<<.

- Na dziś nie mamy przygotowanej pełnej infrastruktury jeżeli chodzi o kwestie schronów i miejsc ukrycia. Mamy zweryfikowane przez Państwową Straż Pożarną blisko 70 tysięcy obiektów, które mogą w sytuacji zagrożenia stanowić punkt schronienia – mówił Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji na poniedziałkowej (23 grudnia) konferencji prasowej. - Te punkty schronienia umieszczone zostały w nowej aplikacji gdziesieukryc.pl. Każdy będzie mógł ją pobrać na swój smartfon lub tablet, żeby wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia. To nie są schrony, to są miejsca ukrycia.

Minister zapowiedział rozwijanie aplikacji. Jak to wygląda w praktyce?

Z usługi można korzystać pobierając aplikację lub wchodząc na stronę gdziesieukryc.pl. W wyszukiwarce wypisujemy Elbląg, lub adres i... serwis wskazuje miejsca ukrycia w mieście.

Serwis ma swoje wady, jedną z naszym zdaniem poważniejszych, jest brak szczegółowych informacji. Na ekranie pojawia nam się lokalizacja miejsca, jego adres, współrzędne GPS i długość oraz szerokość geograficzna. Brakuje informacji, choćby, co to jest: piwnica w bloku, piwnica w szkole, podziemny parking, tunel... Przydałaby się informacja, w jaki sposób dotrzeć do miejsca ukrycia. Trzeba wziąć pod uwagę, że aplikacja „na poważnie” będzie używana w sytuacji stresowej, kiedy użytkownik „nie będzie myślał racjonalnie”.

Przykład? Sprawdzamy miejsca ukrycia w okolicy redakcji portElu (ul. 1 Maja 1c). Aplikacja wskazuje na adres 1 Maja 7. Nic nam to nie mówi, powinno być gdzieś obok. Idziemy ulicą, dochodzimy do bramy 1 maja 9 i... Tak, trzeba wejść w podwórko i tam już bez problemu znajdujemy wejście do klatki 1 Maja 7. Oczywiście, że zabezpieczone domofonem, na drzwiach od piwnicy informacja o tym, kto ma klucz. Pozostaje mieć nadzieję, że w razie faktycznej potrzeby ktoś zostawi drzwi otwarte.

Miejsca schronienia dzielą się na całodobowe, otwarte w ograniczonych godzinach (brakuje informacji w jakich) oraz o ograniczonej dostępności (dostęp w ramach wzajemnej pomocy). Przykładem miejsca ukrycia czynnego w określonych godzinach jest np. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Józefa Piłsudskiego 4. Punkt ukrycia o ograniczonej dostępności znajduje się w Areszcie Śledczym przy ul. 12 Lutego 4a.

Aplikacja teoretycznie poprowadzi użytkownika do miejsca ukrycia, ale ta funkcjonalność nie działa jeszcze w pełni poprawnie. Minister zadeklarował dalsze prace nad aplikacją. Obyśmy w praktyce nie usieli sprawdzać jak działa w momencie zagrożenia.