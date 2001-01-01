Długi weekend pełen atrakcji w Parku Wodnym Dolinka

W nadchodzący długi weekend Park Wodny Dolinka przygotował wyjątkową ofertę, jakiej jeszcze nie było w naszym mieście. Jeśli spędzacie najbliższe dni w Elblągu, zarezerwujcie czas na świetną zabawę i aktywny wypoczynek. I nie martwcie się – przez cały weekend nasze obiekty będą działać bez zmian!

Dawka ruchu i dobrej muzyki (czwartek, 14 sierpnia)

Już od godziny 16:00 na basenie zapanuje prawdziwy wakacyjny klimat, który rozkręci DJ, serwując najlepsze letnie hity. W tle muzyki odbędą się zajęcia aqua fitness i zumby w wodzie – świetna okazja, by zadbać o formę, jednocześnie ciesząc się relaksem w wodzie. Te dynamiczne, ale zarazem odprężające ćwiczenia to połączenie zabawy i aktywności, które pozwolą naładować akumulatory na cały weekend. Gwarantujemy, że to będzie dzień pełen energii, w którym woda, muzyka i ruch stworzą niezapomnianą atmosferę!

Surfing, dmuchańce i tor skimboardowy (piątek, 15 sierpnia)

Piątek to dzień pełen atrakcji, które zapewnią Wam niezapomniane emocje przez całe sześć godzin. Od 11:00 do 17:00 będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności na torze skimboardowym, poczuć się jak prawdziwi surferzy na symulatorze surfingu lub po prostu dać się ponieść zabawie na dmuchańcach. Dla tych, którzy szukają odrobiny szaleństwa, nie zabraknie piana party. Do tego animacje dla dzieci: warkoczyki, tatuaże brokatowe, kolorowanki i stworzenie własnej bransoletki. Wszystkie atrakcje dostępne są w cenie biletu, bez dodatkowych opłat!

Na terenie obiektu działa strefa gastronomiczna, w której serwowane będą orzeźwiające, bezalkoholowe drinki. To świetna okazja, by po aktywności na wodzie zrelaksować delektując się pysznymi napojami.

Nie przegapcie tej okazji, by stworzyć wspólnie najlepsze wakacyjne pool party w okolicy! Park Wodny Dolinka znajduje się przy ul. Moniuszki 27 w Elblągu i jest otwarty codziennie w godzinach 9:00–20:00.

Przez cały długi weekend pozostałe obiekty MOSiR: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (6:00-22:00), oraz tor Kalbar (9:00-20:50) funkcjonują bez zmian w harmonogramie.

Czekamy na Was! Spędźcie wspólnie z nami wydłużony sierpniowy weekend.