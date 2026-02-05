Dwa tygodnie aktywnych ferii z MOSiR-em

Dwa tygodnie ferii zimowych w Elblągu upłynęły pod znakiem sportu, ruchu i dobrej zabawy. Urząd Miejski wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przy współpracy z lokalnymi klubami i partnerami, przygotował dla dzieci i młodzieży bogaty program bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. W trakcie ferii zorganizowano 100 wydarzeń, w których udział wzięło łącznie 5460 uczestników. Zajęcia odbywały się zarówno w obiektach sportowych MOSiR-u, jak i w plenerze, a program wzbogacono o kilka nowości. Zobacz film.

– Ferie zimowe to dla nas zawsze szczególny czas. Zależy nam, aby dzieci i młodzież mogły spędzić je aktywnie, bezpiecznie i z uśmiechem. Cieszy nas ogromne zainteresowanie przygotowanymi zajęciami oraz to, że program ferii z MOSiR-em z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. Dziękujemy wszystkim partnerom i klubom za współpracę oraz uczestnikom za wspólnie spędzony czas. Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia sportowe i rekreacyjne, które będziemy realizować w ciągu całego roku – podkreśla Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR w Elblągu.

Lodowe ferie na Helenie i Kalbarze

Jednym z najchętniej wybieranych miejsc podczas ferii było Lodowisko Helena. Od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież mogły korzystać z bezpłatnych ślizgawek, którym towarzyszyły gry i zabawy na lodzie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia Zumba Kids oraz treningi na trampolinach, organizowane w sali fitness lodowiska.

Równie dużą popularnością cieszyły się bezpłatne ślizgawki na Torze Kalbar, gdzie codziennie odbywały się sesje dla elblążan. Oba obiekty przez całe ferie tętniły życiem, a zimowa aura sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi.

Halowe sporty i treningi z klubami

Ferie z MOSiR-em to także szeroka oferta zajęć halowych. W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej trenerzy elbląskich klubów sportowych prowadzili treningi i zajęcia ogólnorozwojowe w różnych dyscyplinach. W programie znalazły się m.in. piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, judo oraz tenis stołowy. Zajęcia były doskonałą okazją do spróbowania nowych sportów, doskonalenia umiejętności i aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników.

Woda, celność i sportowa różnorodność

Nie zabrakło także atrakcji w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Zajęcia rekreacyjne w wodzie, gry zespołowe i wodne zabawy przyciągały kolejne grupy uczestników, szczególnie młodsze klasy szkół podstawowych. Uzupełnieniem sportowej oferty były zajęcia strzeleckie na strzelnicy KS Orzeł, gdzie pod okiem instruktora uczestnicy mogli sprawdzić swoją koncentrację i precyzję.

Rowerem, w terenie i bliżej natury

W programie ferii nie zabrakło także wydarzeń plenerowych. Pierwsza w 2026 roku Miejska Wycieczka Rowerowa poprowadziła uczestników do Powaliny. Trasa licząca około 48 kilometrów była okazją do aktywnego rozpoczęcia sezonu rowerowego i połączenia sportu z zimowym krajobrazem.

Nowością były również wydarzenia w Bażantarni. Snowbike połączony z grą terenową i wspólnym ogniskiem oraz zajęcia survivalowe prowadzone przez żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozwoliły uczestnikom poznać podstawy radzenia sobie w terenie i spędzić czas na świeżym powietrzu.

Łącznie ze wszystkich propozycji skorzystało 5460 osób. Zachęcamy do obejrzenia filmowego podsumowania z dwóch tygodni atrakcji.