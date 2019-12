Grą w brydża pożegnali stary rok

W Elblągu odbył się Otwarty Interregionalny Turniej Brydżowy z udziałem brydżystek i brydżystów z Braniewa, Elbląga, Dziemian Kaszubskich, Gronowa Górnego, Nowakowa i Suchacza.

Na starcie w kierunku podium po najcenniejsze laury wystartowało ok. 30 zawodniczek i zawodników. Po pierwszym segmencie miejsce w fotelu lidera zajmowali Jerzy Ratkowski i Jerzy Sukow z Elbląga. W drugim segmencie do ataku przeszedł duet elbląsko-kaszubski Bogusław Gierulski (Elbląg) - Marek Ratkowski (Dziemiany Kaszubskie), który w imponującym stylu zwyciężył z wynikiem 61,89 %. Zaś w kategorii walentynek i par mikstowych zwyciężył duet Anna Dworakowska (Suchacz) i Marek Czapliński (Elbląg) wyprzedzając Iwonę Smilgin i Reginę Wołek z Elbląga. W zawodach startowało 13 duetów. Gratulacje dla zwycięzców na podium. Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego i dyrektor hotelu Arbiter zapraszają wszystkich chętnych i sympatyków na Otwarty Interregionalny Noworoczny Turniej Brydżowy na zapis maksymalny z cyklu Grand Prix Elbląga 2020, który odbędzie się w poniedziałek, 6 stycznia 2020 roku w Centrum Konferencyjno Hotelowym Arbiter w Elblągu, pl. Słowiański 2. Zapisy w dniu turnieju do godz. 16:45. Start o godz. 17.