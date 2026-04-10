Jubileusz Ultra Wysoczyzny

Wielkimi krokami zbliża się piąta, jubileuszowa edycja największej imprezy biegowej w naszym województwie - Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny. W dniach 24-26 kwietnia trasami poprowadzonymi przez malownicze ścieżki Wysoczyzny Elbląskiej przebiegnie 1500 zawodników z całego kraju. Odbędą się również zawody biegowe dla najmłodszych - Wysoczyzna Junior.

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to wydarzenie, które już od 5 lat ściąga na Wysoczyznę Elbląską tysiące biegaczy z kraju i zagranicy. W dotychczasowych czterech edycjach wzięło udział ponad 5000 uczestników, a tegoroczna edycja będzie rekordowa.

- W 5 edycji naszego wydarzenia spodziewamy się 1500 zawodników, którzy wystartują na 5 dystansach oraz 250 dzieci, które będą rywalizować w biegach Wysoczyzna Junior. Niezmiernie cieszę się, że kolejne osoby będą miały okazję odkryć piękno Wysoczyzny Elbląskiej. Ta kraina to nasz lokalny skarb, z którego istnienia często nawet elblążanie nie zdają sobie sprawy. Mam nadzieję, że nasze wydarzenie przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności Wysoczyzny Elbląskiej - mówi Piotr Matkiewicz - dyrektor imprezy.

W tegorocznej edycji, rywalizacja odbędzie się na 5 trasach. W piątek (24.04), o godzinie 18:30 wystartuje najkrótszy dystans Huk Sowy (6 km), w którym udział może wziąć również młodzież od 12 roku życia. W sobotę czekają nas zmagania prawdziwych ultrasów. O godzinie 04:00 z Polany z Wiatami w elbląskiej Bażantarni, wystartują śmiałkowie mierzący się z dystansem Ryk Jelenia (103 km). Warto dodać, że rywalizacja na “setce” odbędzie się po raz pierwszy, gdyż w poprzednich edycjach najdłuższa trasa liczyła sobie 80 kilometrów O godzinie 09:00 na Placu Wolności w Tolkmicku wystartują zawodnicy mierzący się z trasą Wycie Wilka (54 km), która cieszy się w tym roku szczególnym powodzeniem. Zawodnicy nie tylko powalczą o jak najlepsze miejsca i czasy, ale także przebiegną przez najbardziej malownicze rejony Wysoczyzny Elbląskiej, jak chociażby Bażantarnia, Jelenia Dolina, Lasy Kadyńskie, Folwark w Kadynach, Szwajcaria Próchnicka czy Las Cegielniany. Sobotnia rywalizacja zapowiada się również bardzo ciekawie pod kątem sportowym.

- Jestem niesamowicie ciekawy rywalizacji wśród Panów na dystansie Ryk Jelenia (103 km). Mamy potwierdzony udział zawodników, którzy dwukrotnie wygrywali ten dystans (w poprzednich latach liczył sobie 80 km), czyli Tomka Szałachowskiego z Dobrego Miasta (wygrał w 2023 i w 2025 roku) oraz Artura Jendrycha ze Świdnika (wygrał w 2022 i 2024 roku). W ubiegłym roku ich rywalizacja rozstrzygnęła się na ostatnich kilometrach i mam nadzieję, że w tym roku do samego końca będziemy mogli emocjonować się tą rywalizacją. Obaj Panowie zapowiadają walkę o 3 zwycięstwo na Wysoczyźnie - dodaje Piotr Matkiewicz.

W niedzielę (26.04) czekają na nas emocje związane z krótszymi dystansami. O godzinie 09:00 wystartuje dystans Kwik Dzika (22 km), a o 11:00 Pisk Lisa (13 km). To trasy, które mimo mniejszego kilometrażu postawią przed zawodnikami bardzo wymagające warunki. Oprócz sporych przewyższeń, na uczestników czekają przeprawy przez strumienie, podbiegi pod Górę Chrobrego oraz wymagające techniczne trawersy nie niebieskim szlaku. Dodatkowo w niedzielę odbędą się biegi dla najmłodszych - Wysoczyzna Junior, w ramach których odbędzie się rywalizacja na dystansach 200 m, 500 m oraz 1000 m.

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia, włącznie z zapisami, dostępne są na stronie internetowej www.ultrawysoczyzna.pl.