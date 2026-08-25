Kajakarski Mistrz Polski z Elbląga startuje w Mistrzostwach Świata

Już w środę na poznańskim torze Malta ruszają Mistrzostwa Świata w sprincie kajakowym. W olimpijskiej konkurencji K1 na 1000 metrów zobaczymy reprezentanta Silvant Kajak Elbląg, Przemysława Korsaka.

Mistrzostwa Świata w Poznaniu potrwają do 30 sierpnia i mają dla zawodników kluczowe znaczenie. Oprócz walki o medale kajakarze zyskają szansę na zdobycie cenniejszych niż zwykle punktów do rankingu olimpijskiego, który wyłoni uczestników Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Na MŚ współczynnik punktowy wyniesie aż 1,5. W praktyce oznacza to, że zwycięzca rywalizacji K1 na 1000 metrów zgarnie aż 1500 punktów (zamiast standardowych 1000, przyznawanych za wygraną w Pucharze Świata czy mistrzostwach kontynentu).

O dystansie 1000 metrów nie wspominamy przypadkiem. To właśnie w tej olimpijskiej konkurencji powalczy Przemysław Korsak. Elbląski zawodnik prawo startu w Poznaniu wywalczył sobie, zdobywając złoty medal na Mistrzostwach Polski na torze w Bydgoszczy. Wówczas wyprzedził Jarosława Kajdanka o 0,36 sekundy.

Nadchodzący start będzie dla niego niezwykle ważnym sprawdzianem. Na Pucharze Świata w Montrealu reprezentant Elbląga zajął piąte miejsce w finale B, co dało mu 14. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Był to jak dotąd jego jedyny występ w pojedynkę na tym dystansie na imprezie tej rangi w tym sezonie – w pozostałych zawodach startował w osadach.

W ogólnej klasyfikacji jedynek Polacy zgromadzili dotychczas 3260 punktów i zajmują 11. miejsce. Bezpośrednią kwalifikację na igrzyska z zestawienia uzyska tylko sześciu najlepszych zawodników, więc każdy punkt jest na wagę złota.

Rywalizację Przemysław Korsak rozpocznie 26 sierpnia o godzinie 15:28. Transmisję z zawodów będzie można śledzić na antenach sportowych Polsatu. Półfinały zaplanowano na 27 sierpnia, a wielkie finały – na 29 sierpnia.