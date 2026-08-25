Kolej nadzalewowa: potrzebna czy nie?

Na środowej (26 sierpnia) sesji elbląskiej Rady Miejskiej, radni podejmą decyzję w sprawie przesunięcia 200 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na wykonanie analizy potencjału inwestycji dotyczącej kolei nadzalewowej.

Temat reaktywacji kolei nadzalewowej co jakiś czas wraca do debaty publicznej. Przypomnijmy: „kolej nadzalewowa” to popularna nazwa linii kolejowej nr 254 łączącej Elbląg z Braniewem wzdłuż Zalewu Wiślanego. Połączenia kolejowe na tej trasie zostały zawieszone w 2006 r. Obecnie na części tej trasy jeżdżą należące do prywatnej firmy rowerowe drezyny kolejowe.

Dotychczas wiele się o reaktywacji kolei nadzalewowej mówiło, brakowało konkretów. Na najbliższej sesji elbląskiej Rady Miejskiej radni podejmą decyzję ws. przeznaczenia 200 tys. zł na wykonanie analizy dotyczącej ewentualnej reaktywacji kolei nadzalewowej. Miejskie pieniądze pochodzą z oszczędności z tytułu mniejszych wydatków na odsetki od miejskich obligacji.

Lokalne samorządy uzgodniły podjęcie działań zmierzających do reaktywacji połączenia. Przede wszystkim potrzebne jest stworzenie dokumentacji pozwalającej na ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2028 – 2034. Dobrze byłoby, gdyby kolej nadzalewowa została wpisana do krajowych inwestycji kolejowych (w planach Zintegrowanej Sieci Kolejowej linii nr 254 nie ma) oraz włączenie Kolei Nadzalewowej do strategii rozwoju transportu szynowego województwa.

W podobnej sprawie interpelację poselską do ministra infrastruktury skierował poseł Andrzej Śliwka (PiS). Na odpowiedź ministra musimy jeszcze poczekać.