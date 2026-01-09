UWAGA!

Łyżwiarskie Czwartki pełne dzieci

Fot. MOS Elbląg

Za nami drugie zawody, z cyklu Łyżwiarskich Czwartków. Na Lodowisku Helena rywalizowało i aktywnie spędzało czas 70 uczestników. Dziewczynki i chłopcy otrzymali pamiątkowe medale.

Na lodzie pojawiły się dzieci w wieku 6 lat oraz z klas 1-3 szkół podstawowych. Pokonywały one jedno lub dwa okrążenia po tafli. Po wszystkich zawodach będzie znana klasyfikacja końcowa w każdej z kategorii.

Zapraszamy do udziału w następnych zawodach z tego cyklu, które odbędą się 5 lutego 2026 roku, o 16, na Torze Kalbar w Elblągu (zawody 15.01 odwołane!). Także dla uczestników z klas 1-8. Wstęp bezpłatny. Można bezpłatnie wypożyczyć łyżwy.

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, Prezydent Elbląga – Michał Missan MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.

