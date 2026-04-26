UWAGA!

----

Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie

 Elbląg, Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie
(fot. MOSiR Elbląg)

Artur Jendrych ze Świdnika wygrał królewski dystans Meble Wójcik Wysoczyzny Elbląskiej, czyli Ryk Jelenia na dystansie 103 km. Jego pojedynek z drugim na mecie Tomaszem Szałachowskim z Dobrego Miasta był jednym z najbardziej emocjonujących elementów jubileuszowej edycji imprezy. Zobacz zdjęcia.

Artur Jendrych wpadł na metę w Bażantarni po 8 godzinach i 43 sekundach od startu. Tomasz Szałachowski 16 minut później.

– U mnie dzisiaj zagrała logistyka, wyżywienie, więc udało się dobiec do mety bez żadnych problemów, bez skurczów., Było inaczej niż w ubiegłym roku, kiedy mnie pod koniec p[poskładało. Najlepiej pokonałem odcinek, od ostatniego punkty do mety, cały czas biegowo, bez podchodzenia – mówił Artur Jendrych przepytywany na mecie przez Piotr Matkiewicza, dyrektora Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. To jego trzecia wygrana w Elblągu.

  Elbląg, Artur Jendrych na mecie
Artur Jendrych na mecie (fot. Grzegorz Wencel)

- Kontrolowałem bardziej to, co się dzieje z tyłu. Nie byłem gotowy na tę setkę, by do samego końca rywalizować. Sporo różnych rzeczy się ponakładało. Trasa jest bardzo wymagająca, zostawiłem to nie tylko wiele serducha i nie tylko... Dwa pit stopy były – śmiał się Tomasz Szałachowski.

Rywalizację kobiet wygrała Natalia Więsek, która dotarła na metę po 12 godzinach i 32 minutach.

Z wyzwaniami na najdłuższym w historii imprezy odcinku rywalizowało prawie 200 osób, które wystartowały już o godz. 4. Pięć godzin później wystartowali uczestnicy na dystansie Wycia wilka (54 km) prowadzącego z Tolkmicka do Elbląga. Warto podkreślić bardzo dobre miejsce Elblążanki Kamili Grynis, która była druga na dystansie 54 km.

Dzisiaj ostatnie akcenty Meble Ultra Wysoczyzny. Kwik Dzika (22 km) o godz. 9 i Pisk Lisa (godz. 11), a także tuż po nim biegi dzieci. Pogoda sprawiła w nocy biegaczom figla, po opadach deszczu na trasie może być momentami błotniście.

 

Najlepsi na Ryku Jelenia (103 km)

Mężczyźni

1. Artur Jendrych (Świdnik) - 8:43:14

2. Tomasz Szałachowski (Dobre Miasto) - 8:59:02

3. Kamil Pociot (Gdynia) - 9:51:56

Najlepszy z Elblążan (10. miejsce): Sebastian Szałach (11:14:49)

 

Kobiety

1. Natalia Więsek (Koszalin) - 12:32:00

2. Lucyna Stanek (Gdańsk) - 12:36:19

3. Katarzyna Jagiełło (Ząbki) - 12:37:29

Najlepsza z Elblążanek (4. miejsce) – Anna Kukuć - 12:41:04

 

Najlepsi na Wyciu Wilka (54 km)

Mężczyźni

1. Leszek Wołoszczak (Kobylarnia) - 4:20:50

2. Piotr Szymański (Gdynia) - 4:25:28

3. Patryk Przybylski (Toruń) - 4:39:51

Najlepszy z Elblążan: Roman Florkowski (20. miejsce) - 5:32:58

 

Kobiety

1. Marta Krzemińska (Warszawa) - 4:48:56

2. Kamila Grynis (Elbląg) - 5:11:11

3. Joanna Oberlan-Maroń (Toruń) - 5:34:24

 

Szczegółowe wyniki znajdziecie tutaj

RG

A moim zdaniem...

Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie
Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie
Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie
Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
