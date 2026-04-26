Pojedynek gigantów na Ultra Wysoczyźnie

Artur Jendrych ze Świdnika wygrał królewski dystans Meble Wójcik Wysoczyzny Elbląskiej, czyli Ryk Jelenia na dystansie 103 km. Jego pojedynek z drugim na mecie Tomaszem Szałachowskim z Dobrego Miasta był jednym z najbardziej emocjonujących elementów jubileuszowej edycji imprezy. Zobacz zdjęcia.

Artur Jendrych wpadł na metę w Bażantarni po 8 godzinach i 43 sekundach od startu. Tomasz Szałachowski 16 minut później.

– U mnie dzisiaj zagrała logistyka, wyżywienie, więc udało się dobiec do mety bez żadnych problemów, bez skurczów., Było inaczej niż w ubiegłym roku, kiedy mnie pod koniec p[poskładało. Najlepiej pokonałem odcinek, od ostatniego punkty do mety, cały czas biegowo, bez podchodzenia – mówił Artur Jendrych przepytywany na mecie przez Piotr Matkiewicza, dyrektora Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. To jego trzecia wygrana w Elblągu. Artur Jendrych na mecie (fot. Grzegorz Wencel)

- Kontrolowałem bardziej to, co się dzieje z tyłu. Nie byłem gotowy na tę setkę, by do samego końca rywalizować. Sporo różnych rzeczy się ponakładało. Trasa jest bardzo wymagająca, zostawiłem to nie tylko wiele serducha i nie tylko... Dwa pit stopy były – śmiał się Tomasz Szałachowski.

Rywalizację kobiet wygrała Natalia Więsek, która dotarła na metę po 12 godzinach i 32 minutach.

Z wyzwaniami na najdłuższym w historii imprezy odcinku rywalizowało prawie 200 osób, które wystartowały już o godz. 4. Pięć godzin później wystartowali uczestnicy na dystansie Wycia wilka (54 km) prowadzącego z Tolkmicka do Elbląga. Warto podkreślić bardzo dobre miejsce Elblążanki Kamili Grynis, która była druga na dystansie 54 km.

Dzisiaj ostatnie akcenty Meble Ultra Wysoczyzny. Kwik Dzika (22 km) o godz. 9 i Pisk Lisa (godz. 11), a także tuż po nim biegi dzieci. Pogoda sprawiła w nocy biegaczom figla, po opadach deszczu na trasie może być momentami błotniście.

Najlepsi na Ryku Jelenia (103 km)

Mężczyźni

1. Artur Jendrych (Świdnik) - 8:43:14

2. Tomasz Szałachowski (Dobre Miasto) - 8:59:02

3. Kamil Pociot (Gdynia) - 9:51:56

Najlepszy z Elblążan (10. miejsce): Sebastian Szałach (11:14:49)

Kobiety

1. Natalia Więsek (Koszalin) - 12:32:00

2. Lucyna Stanek (Gdańsk) - 12:36:19

3. Katarzyna Jagiełło (Ząbki) - 12:37:29

Najlepsza z Elblążanek (4. miejsce) – Anna Kukuć - 12:41:04

Najlepsi na Wyciu Wilka (54 km)

Mężczyźni

1. Leszek Wołoszczak (Kobylarnia) - 4:20:50

2. Piotr Szymański (Gdynia) - 4:25:28

3. Patryk Przybylski (Toruń) - 4:39:51

Najlepszy z Elblążan: Roman Florkowski (20. miejsce) - 5:32:58

Kobiety

1. Marta Krzemińska (Warszawa) - 4:48:56

2. Kamila Grynis (Elbląg) - 5:11:11

3. Joanna Oberlan-Maroń (Toruń) - 5:34:24

Szczegółowe wyniki znajdziecie tutaj