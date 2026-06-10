Potrącenie rowerzystki

Dziś (10 czerwca) na al. Jana Pawła II została potrącona rowerzystka przejeżdżająca przez przejazd. Kobieta została zabrana do szpitala na badania.

Służby zostały powiadomione o potrąceniu około godz. 20:15. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 66-letni kierujący osobowym Fordem jechał od ul. Ogólnej w kierunku al. Jana Pawła II i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce na przejeździe dla rowerów. Oboje mieli zielone światło, jednak pierwszeństwo przejazdu miała rowerzystka. Kobieta została zabrana do szpitala na badania. Zdarzenie najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako kolizja drogowa.