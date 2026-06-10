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Potrącenie rowerzystki

 Elbląg, Potrącenie rowerzystki
fot. Anna Dembińska

Dziś (10 czerwca) na al. Jana Pawła II została potrącona rowerzystka przejeżdżająca przez przejazd. Kobieta została zabrana do szpitala na badania.

Służby zostały powiadomione o potrąceniu około godz. 20:15. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 66-letni kierujący osobowym Fordem jechał od ul. Ogólnej w kierunku al. Jana Pawła II i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce na przejeździe dla rowerów. Oboje mieli zielone światło, jednak pierwszeństwo przejazdu miała rowerzystka. Kobieta została zabrana do szpitala na badania. Zdarzenie najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako kolizja drogowa.


A moim zdaniem...

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Potrącenie rowerzystki
Potrącenie rowerzystki
Potrącenie rowerzystki
Potrącenie rowerzystki

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A moim zdaniem...
  • W tym mieście lepiej nie jeździć rowerem po drogach rowerowych. Jest na nich bardzo niebezpiecznie, kierowcy nie zwracają uwagi na rowery. Bezpieczniej jest jeździć po jezdni. Mniejsze ryzyko potrącenia. Na dodatek te elbląskie drogi dla rowerów to są buble. Ostatnio zbudowali bubel na Królewieckiej który się nagle kończy/ zaczyna przy hotelu. Jak na to wjechać i jak jechać Dalej w kierunku Dąbrowy? Na Konopnickiej ddr biegnie przy płocie kierowcy wyjeżdżający z prostopadłych uliczek nie są w stanie zobaczyć nadjeżdżającego z góry roweru. Tak więc na Konopnickiej rowerem jeździmy po jezdni dla własnego bezpieczeństwa. Most unijny czy tam ćwierkowskiego jest wadliwy i nie posiada dróg rowerowych. Pomysłodawców tego mostu jak i tych co to odbierali powinno się surowo ukarać za niegospodrność.
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    Korba 666(2026-06-10)
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