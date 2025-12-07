Porażka Silvantu ze Spartą

Nie udało się piłkarzom ręcznym Silvantu pójść za ciosem i pokonać kolejnego rywala. W 13. kolejce I-ligowych rozgrywek elblążanie przegrali wyjazdowe starcie ze Spartą Oborniki 24:29.

W swoim poprzednim meczu elblążanie sprawili niespodziankę, pokonali faworyzowany Morąg i awansowali na 9. miejsce w tabeli. Wydawało się, że po tym dobrym spotkaniu, nasza drużyna ogra nieco niżej notowaną Spartę Oborniki i zainkasuje komplet punktów. Silvant do protokołu meczowego wpisał piętnastu graczy, Sparta natomiast dwunastu.

W pierwszych akcjach meczu elblążanie przekraczali przepisy w obronie i sędziowie wskazywali na 7. metr. Rywal wykorzystał rzuty karne, dorzucił kolejną bramkę i w 4. minucie prowadził 3:0. Sygnał do walki dał naszej drużynie Adam Nowakowski, który doprowadził do wyniku 4:3. gospodarze, wspierani przez swoich kibiców, byli bardzo skuteczni w ofensywie i po czterech golach z rzędu, prowadzili 11:5. Przez kilka kolejnych minut gra była wyrównana, gole padały raz z jednej, raz z drugiej strony, a po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 16:9.

Drugą część meczu gospodarze rozpoczęli podobnie jak pierwszą - od trzech goli z rzędu. Tym samym w 33. minucie mieli już dziesięć bramek więcej od Silvantu. Elblążanie w końcu wstrzelili się między słupki, skuteczny był m.in. Kacper Sparzak i po dwóch jego trafieniach było 20:13. Sparta przerwała dobry moment przyjezdnych trafiając dwukrotnie, jednak kolejne cztery gole padły z rąk przyjezdnych. Przewaga miejscowych oscylowała wokół pięciu-sześciu bramek, jednak od 52. do 56. minuty, na parkiecie dominowali zawodnicy Mikołaja Kupca i Damiana Malandy. W tym czasie rzucili oni pięć bramek, a stracili tylko jedną, zmniejszając dystans do trzech goli (26:23). Ostatnie minuty meczu należały jednak do Szczypiornistów z Obornik, którzy zanotowali trzybramkową serię. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 29:24.

SKF KPR Sparta Oborniki - Silvant Handball Elbląg 29:24 (16:9)

Silvant: Plak, Szaro - Nowakowski 9, Ściesiński 7, Sparzak 5, Łucyn 2, Linda 1, Kwiatkowski, Laskowski, Wocial, Solecki, Heyda, Sucharski, Stańczuk, Chodziński.

Przed elblążanami zaległy mecz ze Szczypiorniakiem Olsztyn, który rozegrają na wyjeździe 10 grudnia.