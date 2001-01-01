Ryszard Grzelak z brązowym medalem

Tenisista stołowy Mlexera Elbląg Ryszard Grzelak wywalczył brązowy medal 1. Grand Prix Polski Masters. Elblążanin stanął na podium w kategorii 50 – 54 lata.

W Międzyzdrojach odbył się turniej Grand Prix Masters w tenisie stołowym. Z bardzo dobrej strony pokazał się tenisista Mlexera Elbląg Ryszard Grzelak, który wywalczył trzecie miejsce.

Elblążanin rozgrywki grupowe przeszedł bez porażki, w fazie pucharowej odniósł kolejne dwa zwycięstwa. Do ciekawego spotkania doszło w półfinale: rywalem Ryszarda Grzelaka był były zawodnik elbląskiego Mlexera Wojciech Tebecio. Elblążanin prowadził już 2:1, rywal doprowadził do remisu. O wszystkim miał zadecydować piąty set. Walka była zacięta, ostatecznie do 12 wygrał Wojciech Tebecio, który awansował do finału.

Ryszard Grzelak o brązowy medal walczył w repasażach, w których 3:0 Bartłomieja Pacię.