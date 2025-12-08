Startują Łyżwiarskie Czwartki. Zdobądź medal!

Zapraszamy na łyżwiarskie zawody dla dzieci i młodzieży. W najbliższy czwartek, 11 grudnia, o godzinie 16, na Lodowisku Helena w Elblągu, pierwsza okazja na zdobycie medalu. Udział bezpłatny.

Łyżwiarskie Czwartki to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do 6-letnich dzieci i uczniów szkół podstawowych. W sezonie 2025/26 startuje II edycja imprezy.

Rywalizacja rozgrywana będzie na Torze łyżwiarskim „Kalbar" oraz lodowisku Helena. Celem spotkań jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli.

Zawody odbędą się w podziale na kategorie wiekowe. Dzieci rywalizują w jeździe na łyżwach, na dystansach od 111 do 600 metrów.

Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia łyżew.

Zgłoszeń mogą dokonywać wyłączne rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, na miejscu, w dniu zawodów, 30 min przed rozpoczęciem imprezy, o godz. 15:30.

Regulamin tutaj.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!