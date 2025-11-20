Szalone Bobcats liderem Okna Tufe Grand Prix 3x3 w koszykówce

Rozpoczęliśmy piąty sezon koszykarskiej ligi trzyosobowych drużyn. W tegorocznej edycji na parkiecie oglądamy dziesięć zespołów, składających się z nowych, ale także dobrze znanych nam twarzy. Jedną z najważniejszych zmian w tym roku jest pojawienie się nowego sponsora tytularnego – firmy Okna Tufe.

W rozgrywkach Grand Prix Elbląga w koszykówce 3×3 drużyny rywalizują ze sobą w systemie 10 turniejów, według terminarza. Mecze rozgrywane są w hali sportowej SP nr 12 w Elblągu, a ostatnia kolejka przenosi się do Hali Sportowo-Widowiskowej, gdzie dodatkowo odbywa się konkurs rzutów zza łuku. Ligę wygrywa zespół z największą ilością punktów zdobytych w tych turniejach, a dla trzech najlepszych zespołów przygotowane są medale, puchary oraz koszykarskie gadżety.

Po rozegranych dwóch kolejkach najlepiej spisuje się ekipa Szalone Bobcats, a więc wicemistrz ubiegłorocznych rozgrywek. Na swoim koncie zgromadzili już komplet 40 punktów, dzięki czemu zajmują fotel lidera. Podczas inauguracyjnej kolejki triumfowali nad Żniwiarzami, a wczoraj ich wyższość musieli uznać Sempre Sempre przegrywając wynikiem 15:18. Tabelę z punktacją oraz harmonogram rozgrywek można znaleźć na stronie mosir.elblag.eu.

W tym sezonie szczególnie cieszymy się z dołączenia do grona partnerów firmy Okna Tufe, która objęła nasze rozgrywki patronatem tytularnym. To producent okien i drzwi działający na rynku od 1996 roku, wytwarzający stolarkę PCV opartą na profilach renomowanej marki Rehau. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie, które pozwala nam dalej rozwijać elbląską ligę 3×3.