Tygrysy podsumowały pierwsze półrocze

Cztery medale na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych zdobyli pięściarze KSW Tygrys Elbląg w 2025 r. Gościem spotkania podsumowującego pierwsze półrocze był Dariusz Michalczewski, honorowy prezes elbląskiego klubu.

Na podium stanęli Igor Lichocki (brązowy medal w juniorach w wadze do 63,5 kg), Jakub Adamski (brązowy medal w młodzikach w wadze do 63 kg) oraz Jakub Ignaczyk (złoty medal w wadze do 50 kg Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży) i Mikołaj Podpora (brązowy medal w wadze do 63 kg na OOM). O ich sukcesach informowaliśmy na naszych łamach.

- Złoty medal przyniósł mi powołanie do kadry narodowej. W grudniu są Mistrzostwa Europy, liczę na powołanie. W przyszłym roku chciałbym wystąpić na gali Suzuki Boxing Night – mówi Jakub Ignaczyk. - Za kilka dni znów wyjeżdżam na zgrupowanie kadry narodowej. Jest dobrze. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że muszę jeszcze więcej trenować.

Mamy nadzieję, że Jakub Ignaczyk pójdzie śladami wychowanka Tygrysa – Nikodema Kozaka, który za kilka dni wystąpi na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Reprezentant Polski powalczy w wadze do 80 kg.

- Żeby odnieść sukces trzeba być pracowitym, sumiennym, wytrwałym. Sam talent nie wystarczy. Czasami zdarzają się chwile, że się nie chce iść na trening, ale trzeba iść, wtedy ten trening jest najlepszy – mówił Dariusz Michalczewski, honorowy prezes KSW Tygrys, który był gościem podsumowania. - Tylko przez pracę można odnieść sukces.

Po części oficjalnej przyszedł czas na nieoficjalne rozmowy z Dariuszem Michalczewskim, wspólne zdjęcia i autografy.