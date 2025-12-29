Urodził się 11 maja 1931 r. w Starogardzie Gdańskim. Ale to z Elblągiem, do którego trafił jako dziecko po II wojnie światowej, związał swoje życie. Najszybciej można go było spotkać przy Agrykola 8; przez większość zawodowego życia był dyrektorem klubu. 26 grudnia zmarł Zygmunt Prokop.

Działaczem sportowym był... od zawsze. W 1956 r. został kierownikiem sekcji lekkoatletycznej, potem sekretarzem Turbiny Elbląg – klubu działającego przy elbląskim Zamechu. Kiedy Turbina po fuzji z Polonią przekształciła się w Olimpię, Zygmunta Prokopa nie mogło zabraknąć w nowym klubie. Z sekretarza awansował na dyrektora i trwał na tym stanowisku do 1987 r. Widział wszystko... triumfy i porażki, kolejnych zawodników, medale i łzy po porażkach. Olimpia przez wiele lat miała jego twarz, to on był tym człowiekiem wewnątrz, który dbał o to, aby żółto-biało-niebiescy mieli jak najlepsze warunki do trenowania i osiągania jak najlepszych rezultatów.

Zanim został działaczem sportowym, trenował lekkoatletykę w kole sportowym nr 46 Stali Elbląg. Potem pojechał na naukę do Gdańska, gdzie uczył się na kierunku technika i rekreacja. Wrócił do Elbląga i zaczął pracować jako instruktor terenowy w Radzie Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych. A potem przyszedł rok 1956 i propozycja z Turbiny. Propozycja, która miała zdefiniować całe Jego życie.

Był tam, gdzie go potrzebowali. Działał w strukturach związku zapasów i łyżwiarstwa szybkiego, był też sędzią w tych dyscyplinach. Pracował w Radach Sportu przy różnych instytucjach. Był też jednym z członków założycieli Elbląskiego Klubu Sportowca Nestora.

Ale powiedzieć, że Zygmunt Prokop był tylko działaczem sportowym to za mało. W swoim życiorysie miał tez dwuletni okres pracy w Zamechu jako instruktor zawodu, w 1990 r. został pełnomocnikiem wojewody elbląskiego ds. tworzenia w województwie samorządu terytorialnego. Następnie trafił do Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko dyrektora, gdzie pracował do 1996 r.

Odznaczony wieloma medalami, odznaczeniami.

Zygmunt Prokop zmarł 26 grudnia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się wystawieniem urny w kościele pw. Wszystkich Świętych w Elblągu 2 stycznia o godzinie 12:30. 30 minut później rozpocznie się msza św. Po niej urna zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu Agrykola.