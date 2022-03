 6 prezentów dla miłośnika mocnych wrażeń

Książka, koszula, portfel, a może kolejna para śmiesznych skarpetek? Kończą Ci się pomysły na prezent dla swojego mężczyzny? W tym roku podaruj mu coś, czego nie założy i nie postawi na półkę, ale za to nigdy nie zapomni. Przygotowaliśmy aż 6 propozycji dla miłośnika adrenaliny: fanów motoryzacji, strzelectwa, nurkowania i podniebnych akrobacji. Sprawdź, jak uświetnić urodziny swojego faceta lub rocznicę związku.

Dlaczego prezenty w postaci przeżyć cieszą się coraz większą popularnością?

„Kolekcjonuj wspomnienia, a nie rzeczy” to maksyma, którą powtarza coraz więcej osób, rezygnując z kompulsywnego kupowania ubrań, butów czy dodatków na rzecz spędzania czasu w ciekawy sposób. Prezenty w formie przeżyć pozwalają wzmocnić relację między partnerami. Zwłaszcza że większość z nich można zrobić wspólnie. To doskonały pomysł na świętowanie urodzin lub rocznicy związku. Można spędzić czas z osobą, na której najbardziej nam zależy, a jednocześnie zrobić coś, o czym od dawna się marzyło.

Voucher prezentowy to zachęta do tego, aby spełniać swoje marzenia i odkrywać nowe pasje. Dzięki temu osoba obdarowana wie, że może realizować się w sposób zgodny ze swoim temperamentem: w sporcie, muzyce, fotografii czy motoryzacji, mając pełne wsparcie drugiej osoby.

1. Skok ze spadochronem

To gigantyczny zastrzyk adrenaliny. Możesz mieć pewność, że tych 60 sekund swobodnego spadania z wysokości 4000 metrów Twój ukochany nigdy nie zapomni. Trudno opisać te emocje, które towarzyszą osobie stającej na krawędzi samolotu, aby już za chwilę wyskoczyć na otwartą przestrzeń. Kolejne 10 minut to czas na uspokojenie nerwów i podziwianie krajobrazów w trakcie opadania na otwartym spadochronie. Spokojnie, o bezpieczeństwo Twojego ukochanego zadba profesjonalny instruktor!

2. Jazda Monster Truckiem

Monster Truck to maszyna, która budzi respekt. Dzięki charakterystycznemu wysokiemu zawieszeniu i ogromnym kołom jest w stanie pokonać niemal wszystkie przeszkody. Usiąść za sterami tego kolosa to marzenie każdego fana motoryzacji.

3. Przejażdżka czołgiem

Twój ukochany jest miłośnikiem gry World of Tanks? Jeśli tak, to prawdopodobnie na liście jego marzeń znajduje się: przejażdżka czołgiem T-55. Kilkaset koni mechanicznych, blisko 40 ton wagi: to maszyna, której niestraszna nawet najbardziej ekstremalna trasa.

4. Nurkowanie

Ekstremalne przeżycia kryją się także pod wodą. Podaruj swojemu ukochanemu podróż do podwodnego świata. Zatopiony kamieniołom, a może podwodny las? W całej Polsce jest wiele ciekawych lokalizacji dla miłośników nurkowania.

5. Strzelanie do celu

Strzelanie z ostrej amunicji to ekstremalne przeżycie. Podaruj partnerowi czas na profesjonalnej strzelnicy pod okiem instruktora i spraw, że poczuje się jak na planie ulubionego filmu o gangsterach.

6. Pakiet przeżyć „Adrenalina”

Wiesz, że Twój partner uwielbia czuć dreszczyk emocji, ale nie wiesz, która atrakcja sprawiłaby mu najwięcej przyjemności? Podaruj mu voucher na wybrany pakiet atrakcji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że prezent będzie trafiony.

