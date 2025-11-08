Nareszcie weekend: sport, spacer i koncert

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Sobota (7 listopada)

O godzinie 8 w Pensjonacie u Aktorów odbędzie się kolejna Giełda Birofilii. Będzie można zobaczyć i wymienić się wszelkimi akcesoriami związanymi z piwowarstwem.

To już dwa ostatnie dni z obrazami Josepha Konopki w elbląskim Muzeum Archeologiczno – Historycznym. W sobotę w godzinach 10 – 13 odbędą się warsztaty „Made in America” inspirowane twórczością amerykańskiego malarza polskiego pochodzenia. Będzie można stworzyć własne kolaże i obrazy malowane kosmetykami.

O godzinie 10 można też pobiegać w Bażantarni. Uczestnicy wyruszą w niezwykle malowniczy, a wciąż mało znany wśród elblążan rejon Szwajcarii Próchnickiej na Wysoczyźnie Elbląskiej. Do wyboru są dwie trasy: 13 km i 6 km. Trening jest jednym z elementów przygotowań do przyszłorocznych zawodów Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. Początek w Próchniku koło kościoła pw. św. Antoniego.

Schronisko dla zwierząt, tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca, zaprasza na „Bieg na 6 łap” podczas którego można wyprowadzić psy na spacer. Początek o godzinie 11 w schronisku. Zapisy przyjmowane są drogę mailową 6lapelblag@gmail.com bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu biegu: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów 7 listopada do godz. 15.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert „Wanderer's Notes - Zapiski Wędrowca”. Koncert ciekawy, w którym jazz spotka się z muzyką współczesną i filmową. Na fortepianie zagra Krzysztof Herdzin, za pulpitem dyrygenta stanie Paweł Kapuła. Początek koncertu o godzinie 18 w Szkole Muzycznej.

Niedziela (8 listopada)

Michał Kozłowski, kurator wystawy „American Dream” poświęconej twórczości Josepha Konopki oprowadzi po wystawie. Będzie to ostatnia okazja do obejrzenia twórczości malarza w elbląskim Muzeum.

Wtorek (11 listopada)

Niepodległość można uczcić na wiele sposobów. Na basenie przy ul. Robotniczej odbędzie się tradycyjna Pływacka Sztafeta Niepodległości. Każdy uczestnik, niezależnie od wieku czy umiejętności pływackich, może przyczynić się do tego sukcesu, wybierając dystans dopasowany do swoich możliwości – od 25 metrów po pływanie w trybie „no limit”. Początek o godzinie 17, koniec o godzinie 21.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!