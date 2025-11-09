Elbląski film promocyjny podbił festiwal w Portugalii

Elbląski firm promocyjny, wyprodukowany na zlecenie samorządu przez Tomasza Walczaka, zdobył siedem nagród w Finisterra Portugal Film Art & Tourism Festival 2025, W tym międzynarodowym festiwalu filmów turystycznych wzięło udział 165 filmów z 35 krajów.

Film promocyjny "Echa Legendy - Elbląg" zdobył Grand Prix festiwalu, a także pierwsze miejsce w kategorii reklama, najlepsze turystyczne miasto, najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria, postprodukcja i kreatywność. Producent filmu Tomasz Walczak odebrał statuetki podczas gali w Portugalii.

W festiwalu wzięło udział 165 filmów z 35 krajów. Oceniało je 21-osobowe jury złożone z osób związanych z filmem, kulturą i turystyką z całego świata.

Nagrodę Grand Prix festiwalu Tomasz Walczak odebrał osobiście (fot. Miasto Elbląg)

Festiwal istnieje w portugalskim regionie Arrabida od kilkunastu lat. Jego głównym celem jest prezentacja miejsc, które poza walorami turystycznymi, mogą służyć przemysłowi filmowemu, ukazując naturalne środowisko, różnorodność kulturową, kolory, dźwięki i smaki. Festiwal przyjmuje produkcje audiowizualne czterech gatunków: filmów reklamowych, filmów promocyjnych, filmów dokumentalnych i filmów poklatkowych.

Przy artykule przypominamy elbląski film promocyjny, a pod tym linkiem okoliczności jego powstania.