Eksplozja w mieszkanu, mieszkańcy bloku ewakuowani

W poniedziałek około godz. 13 w mieszkaniu w bloku przy ul. Plac Strażacki w Braniewie doszło do eksplozji. O sprawie pisze Portal Braniewo.

Jak informuje portal, jedna ranna 74-letnia kobieta trafiła do szpitala z poparzeniami, mieszkańcy bloku zostali ewakuowani. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Eksplozja była na tyle potężna, że całkowicie zniszczyła dwie ściany po obu stronach bloku. Przyczyną wybuchu był ulatniający się gaz z 11-kilogramowej butli na propan-butan.

Straty materialne są bardzo duże. Siła wybuchu była tak duża, że zniszczyła część piętra i stojące przy budynku samochody. Nadzór budowlany zdecyduje, co dalej z budynkiem, z którego ewakuowano około 50 osób.

 

