107. rocznica odzyskania niepodległości. Co się będzie działo w Elblągu?

 Elbląg, 107. rocznica odzyskania niepodległości. Co się będzie działo w Elblągu?
fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

11 listopada 2025 roku mieszkańcy Elbląga wspólnie uczczą 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia na Starym Mieście zaplanowano liczne wydarzenia patriotyczne, sportowe i kulturalne, które pozwolą elblążanom w radosny sposób celebrować jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Obchody rozpoczną się o godz. 11:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Katedrze pw. św. Mikołaja. Równocześnie wystartuje Mały Bieg Niepodległości, skierowany do najmłodszych uczestników.
       O godz. 11:45 elblążanie w asyście Orkiestry Wojskowej i kompanii honorowej przemaszerują pod Pomnik Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej, gdzie o 12:00 odbędą się uroczystości oficjalne oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

O 12:30 mieszkańcy miasta wezmą udział w wydarzeniu „Poloneza czas zacząć!”, przechodząc w rytm poloneza z filmu „Pan Tadeusz” spod pomnika do Poczty Głównej. Pod Bramą Targową na uczestników czekać będzie gorąca herbata i muzyka na żywo, a od godz. 13:00 – przejażdżki powozem konnym na ul. Stary Rynek.

Pół godziny później wystartuje XI Elbląski Bieg Niepodległości, który co roku gromadzi licznych miłośników aktywności fizycznej.
       Nie zabraknie również tradycyjnych smaków – o 14:00 przy Katedrze serwowana będzie żołnierska grochówka dla wszystkich elblążan.

Wieczorne uroczystości rozpoczną się o 18:00 wernisażem wystawy „Powrót Elbląga do Macierzy. Pamięć, wolność, ojczyzna” w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. św. Ducha 3–4. Na zakończenie dnia, o 19:00, w Katedrze pw. św. Mikołaja odbędzie się uroczysty koncert „Ścieżki Niepodległości” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej, chóru Cantata oraz solistów.

Zespół Prasowy Biura Prezydenta Miasta

  • Gdzie mój komentarz?Napisałem naprawde delikatnie.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    2
    nigdy wiecej KO,PSL,Lewica(2025-11-05)
  • Proszę przenieś te kamienie obok rzeczki a nie blokować miasto za każdym razem bez końca. Serduszko na przeciwko katedry ma swoje miejsce a te pomniki nie mogą tam być ? Miejsca dużo a ruch nie zablokowany.
