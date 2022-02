 Drugie życie w Ogrodach!

Dom pod Cisem z ulicy Stawidłowej 3 przenosi swoje działania do… Centrum Handlowego Ogrody! Już 25 i 26 lutego odbędzie się tam pokaz renowacji mebli, będzie można kupić unikatowe przedmioty, przekazać niepotrzebne rzeczy oraz dowiedzieć się, jak pozyskać grant na inicjatywy społeczne i charytatywne z Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP.

W Domu pod Cisem, prowadzonym przez Stowarzyszenie ESWIP, mieści się pierwszy w Elblągu Sklep Społeczny ze Strefą Charytatywną, który działa na zasadzie sprzedaży przedmiotów otrzymanych od mieszkańców. Dochód przekazywany jest na Fundusz Grantowy, z którego finansowane są działania społeczne i charytatywne w Elblągu – takie wsparcie otrzymało już 25 grup i pomagając wielu rodzinom.

Rzeczy wymagające naprawy przechodzą renowację w pracowni krawieckiej, warsztacie stolarskim czy złotej rączki. Dzięki temu nadajemy im drugie życie i zostają one ponownie użytkowane. Jest to działanie w myśl idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zero waste.

Wszystko to na co dzień dzieje się przy ulicy Stawidłowej 3. Teraz wychodzimy naprzeciw tym, którzy jeszcze nas nie poznali. Już 25 i 26 lutego będziemy na Was czekali w Centrum Handlowym Ogrody. Nasze stoisko będzie się znajdowało przy głównym wejściu do Ogrodów, od ulicy Ogólnej. Zapraszamy w piątek i sobotę w godzinach od 10:00 do 19:00. Mieszkańcom Elbląga i okolic przybliżymy działalność Domu pod Cisem, zaprosimy także na pokaz i do wspólnych warsztatów. Będzie możliwość przekazania niepotrzebnych rzeczy. Chętnym opowiemy o możliwości uzyskania środków z Funduszu Grantowego.

Wspieraj z nami Elbląską Świnkę Skarbonkę

Fundusz Grantowy to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbieramy pieniądze z 1%, darowizny finansowe oraz dochód ze Sklepu Społecznego ze Strefą Charytatywną. W zeszłym roku przekazaliśmy 25 000 zł na działania społeczne i charytatywne. W tym roku dysponujemy kwotą 40 000 zł. Pomóż nam napełniać elbląską skarbonkę!

Przekaż 1% na Fundusz Grantowy – KRS 0000001316

Przekaż datek – nr konta: 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006

Przynieś rzecz do Strefy Charytatywnej – dochód ze sprzedaży przeznaczmy na Fundusz Grantowy.

