Jak zrobić domowy żel antybakteryjny z aloesem?

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny to jedyny sposób na to, by zadbać o swoje zdrowie. Wybierając się na spacer, do pracy, czy na zakupy warto mieć przy sobie żel antybakteryjny, dzięki któremu możliwe będzie oczyszczenie dłoni z bakterii i wirusów. To sprawia, że możemy uniknąć zakażenia lub przeniesienia drobnoustrojów z dłoni na inne przedmioty. Jednak sklepowe żele antybakteryjne i dezynfekcyjne są bardzo silne, przez co mogą przyczynić się do wysuszenia skóry. Jak zatem zrobić nawilżający, ale skuteczny domowy żel antybakteryjny? Czy aloes może być pomocnym składnikiem?

Przepis na domowy żel antybakteryjny Chcąc przygotować domowy żel antybakteryjny trzeba wybrać buteleczkę szklaną lub plastikową. Warto zdecydować się na zastosowanie buteleczki z atomizerem, by można było łatwo nakładać żel na dłonie. Do tego niezbędny będzie spirytus 95%, a także żel aloesowy. Do buteleczki należy wlać żel aloesowy i spirytus w proporcjach 4:6, a następnie oba składniki dokładnie wymieszać. Dzięki temu żel będzie wykazywać silne właściwości odkażające, a przy tym nie przyczyni się do wysuszenia skóry. Do osiągnięcia zadowalającego efektu najlepiej zdecydować się na zastosowanie żelu aloesowego 99% z naturalnym składem. Jakie właściwości ma żel aloesowy antybakteryjny? Wiele osób zastanawia się, czy warto użyć żelu aloesowego do zrobienia kosmetyku do dezynfekcji dłoni. Co ciekawe żel aloesowy wykazuje silne działanie nawilżające i regenerujące przez co świetnie się nadaje. Obecnie stosowanie żelu antybakteryjnego jest konieczne niemal przy każdym wyjściu z domu. Przez to skóra może być narażona na stałe przesuszenie, a to prowadzi do uszkodzenia naskórka, pojawienia się objawów uczulenia, a nawet szybszego starzenia się skóry. Warto więc zadbać o to, by żel antybakteryjny nie wysuszał i chronił skórę przed negatywnym wpływem substancji odkażających. Więcej informacji na temat tego, dlaczego warto zdecydować się na zastosowanie aloesu przy robieniu żelu antybakteryjnego można dowiedzieć się z artykułu https://skin79-sklep.pl/blog/zele-antybakteryjne-z-aloesem-diy. Nie można zapomnieć o tym, że aloes jest bezpieczny dla każdego typu skóry. Doskonale sprawdza się zarówno dla osób, które mają cerę wrażliwą, delikatną, jak i normalną. Wiedząc nieco więcej na temat tego, jak działa aloes, można zdecydować się na zrobienie naturalnego żelu antybakteryjnego o właściwościach nawilżających.

