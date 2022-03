 Jakie wymagania trzeba spełnić przy wnioskowaniu o kredyt lub pożyczkę?

Kredyt i pożyczka mają ze sobą wiele wspólnego. Oba produkty pozwalają otrzymać określoną kwotę, którą należy zwrócić w ściśle określonym terminie. Różnice pojawiają się, gdy zagłębimy się w temat nieco bardziej i nie dotyczą one jedynie regulacji prawnych, na bazie których są udzielane. W poniższym tekście przyjrzymy się cechom, które wyróżniają pożyczkę pozabankową na tle kredytu nie tylko pod względem warunków, jakie musi spełnić klient, aby liczyć na jej uzyskanie.

Jaki mamy wybór, gdy nagle potrzebujemy niewielkiego zastrzyku pieniędzy?

Żyjemy w czasach stałego pośpiechu. Przyzwyczajeni do bankowości i zakupów online, które obsługujemy z domowej kanapy, tej samej wygody i prostoty oczekujemy w momencie, gdy w naszym życiu pojawi się nagła potrzeba finansowa. Czasem 2000-3000 zł wystarczy, aby zrealizować określone cele. Pytanie, skąd je wziąć?

Zazwyczaj pierwszą myślą jest bank i kredyt gotówkowy. O ile jednak nie jesteśmy stałym klientem jakiegoś banku i nie przelewamy na nasze konto wynagrodzenia, uzyskanie dodatkowych środków od ręki jest z reguły niemożliwe. Pomińmy nawet fakt, że banki niezbyt chętnie angażują się w pożyczanie tak niewielkich sum jak wspomniane 2000-3000 zł. W większości przypadków czeka nas standardowa procedura, która wydłuża czas niezbędny do otrzymania pieniędzy.

Druga opcja, która jest warta rozważenia, to pożyczka pozabankowa, która co do zasady jest o wiele łatwiejsza do uzyskania. Firmy pożyczkowe, takie jak chociażby VIVUS, od samego początku swojej działalności stawiają na maksymalnie uproszczoną procedurę. Ma to być sposób na pozyskanie nowej grupy klientów i uczynienie z chwilówki online realnej alternatywy dla kredytów udzielanych przez banki.

Co zatem wyróżnia pożyczkę na tle kredytu?

Zanim wymienimy najważniejsze różnice, musimy wspomnieć o cechach wspólnych. Najważniejszą z nich jest wymóg pełnoletności, przy czym bywa, że zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe mają nieco wyższe wymagania niż klasyczne 18 lat. Drugą wspólną cechą jest kwestia sprawdzania klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Wbrew pozorom zdecydowana większość firm pożyczkowych weryfikuje swoich potencjalnych pożyczkobiorców. Pora na różnice.

Powiedzenie „czas to pieniądz” jest w tym miejscu wyjątkowo trafne ze względu na to, że o przewadze pożyczek pozabankowych nad kredytem mówi właśnie czas, jaki mija od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania pieniędzy na konto. W Vivus uzyskanie decyzji trwa na ogół kilka minut, a najwięcej czasu z całego procesu zajmuje przelanie pieniędzy między bankami. Termin „szybkie pożyczki” jest w tym przypadku czymś więcej niż dobrze brzmiącym sloganem reklamowym. Do ich uzyskania potrzebujemy tak naprawdę podstawowych danych z dowodu osobistego, dostępu do internetu oraz konta bankowego, na które otrzymamy pieniądze.

Mniej formalności = krótszy czas uzyskania pożyczki

Nie jest tajemnicą, że ekspresowy czas udzielenia pożyczek online wynika w dużej mierze z tego, że podczas ubiegania się o chwilówkę nie wymaga się od klienta przedstawienia zaświadczenia o zarobkach. Ten wymóg jest z kolei absolutnym minimum podczas ubiegania się o kredyt.

Pożyczka z RRSO 0% to oferta, obok której trudno przejść obojętnie

Przechodząc dalej, nie możemy zapomnieć o tzw. pierwszej pożyczce, którą wiele firm pożyczkowych ma w swojej ofercie. O ile kredyt z banku bez odsetek trudno sobie wyobrazić, to pożyczka z RRSO 0% jest jak najbardziej możliwa i przyniesie dla pożyczkobiorcy liczne korzyści.

Weekend nie stanowi przeszkody w złożeniu wniosku o pożyczkę

Mimo że weekend kojarzymy z okresem, w którym nie załatwimy żadnych spraw urzędowych, to niektóre firmy pożyczkowe działają również w soboty i niedziele. Ekspert VIVUS.pl podkreśla, że w nagłych sytuacjach wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć w weekend. Po dopełnieniu formalności i w razie pozytywnego rozpatrzenia aplikacji będzie można już tylko czekać na przelew środków. To, kiedy pieniądze dotrą do pożyczkodawcy, zależy z kolei m.in. od banku, w którym ma on konto oraz od rozkładu sesji międzybankowych.

Jakie finansowanie łatwiej pozyskać?

Na podstawie powyższych informacji wyraźnie widać, że potrzebując niewielkiej kwoty rzędu 3000 zł, możemy śmiało wybrać pożyczkę typu chwilówka. Ma ona wprawdzie krótki okres spłaty (z reguły 30 dni), ale z jej pomocą otrzymujemy pieniądze na pilne wydatki i oddajemy je niezwłocznie po wypłacie.

Pożyczka pozabankowa sprawia, że możemy zrealizować nagłe i nieprzewidziane wydatki, jak chociażby wykupienie w super cenie wakacji z oferty Last Minute. W przypadku klasycznej procedury bankowej wiele okazji tego typu przepadnie. Chwilówki są więc rozwiązaniem elastycznym i wartym rozważenia w wielu życiowych sytuacjach.