 Nowa Holandia zaprasza na najsłodszy Tłusty Czwartek

Nowa Holandia już dziś przypomina: Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyjątkowa okazja, by zamówić pączki przygotowywane według sprawdzonych receptur i z najwyższej jakości składników w regionie. Zobacz zdjęcia.

To jeden z tych dni w roku, kiedy kalorie przestają mieć znaczenie, a liczy się wyłącznie smak, aromat i radość wspólnego świętowania. Dlatego w Nowej Holandii ruszyły zamówienia na świeże pączki – idealne zarówno do domu, jak i do biura czy na firmowe spotkania.

Trzy smaki, które pokochali klienci

W tegorocznej ofercie Nowej Holandii znalazły się trzy sprawdzone propozycje:

– Pączek z marmoladą różaną, lukrem i skórką pomarańczową – 9,50 zł

Klasyczna propozycja, bez której trudno wyobrazić sobie Tłusty Czwartek.

– Pączek z kremem pistacjowym, lukrem, posypany pistacjami – 11,50 zł

Intensywny, kremowy smak, który od kilku sezonów cieszy się ogromną popularnością.

– Pączek z jagodami, polany białą czekoladą – 11,50 zł

Delikatna słodycz połączona z owocowym nadzieniem i aksamitną polewą.

Każdy pączek przygotowywany jest z dbałością o detale – tak, aby był puszysty, świeży i idealnie słodki.

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia przyjmowane są drogą mailową: nowaholandia@nowaholandia.pl

Wystarczy podać liczbę pączków oraz wybrane smaki.

Nie warto zwlekać

Tłusty Czwartek jest tylko raz w roku, a liczba pączków – jak zawsze – ograniczona. Wcześniejsze zamówienie to gwarancja, że ulubione smaki trafią na stół dokładnie wtedy, kiedy są najbardziej wyczekiwane.

Nowa Holandia życzy słodkiego i naprawdę pysznie spędzonego Tłustego Czwartku!